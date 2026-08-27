김철우 보성군수, 대통령 주재 협력회서 지역 성장 해법 논의

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통합재정안정화기금 활용한 민생정책 성과 소개

[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 김철우 보성군수가 기초지방정부 대표로 대통령 주재 중앙지방협력회의에 참석해 자체 재정에 기반한 민생 지원과 농어촌기본소득, 철도·해양관광 인프라를 아우르는 지역주도 성장 구상을 공유했다.

보성군은 김 군수가 지난 26일 청와대 충무실에서 열린 민선 9기 지방정부 출범 후 첫 제10회 중앙지방협력회의에 기초지방정부 대표로 참석했다고 27일 밝혔다.

지난해 전남시장군수협의회에 참석한 김철우 보성군수 [사진=보성군] 2026.08.27 chadol999@newspim.com

회의에는 박찬대 시도지사협의회장과 조재구 시장군수구청장협의회장, 남종섭 시도의회의장협의회장, 시·도지사 등이 참석했다. 중앙정부에서는 한성숙 국무총리와 재정경제부·교육부·행정안전부·산업통상부 관계 장관들이 자리했다.

참석자들은 중앙·지방 협력 방안과 지방주도 성장 추진, 3대 메가프로젝트 연계 권역별 성장엔진 육성, 지방균형성장을 위한 재정투자 방향, 회의 운영방안 개정 등을 논의했다.

보성군은 2019년부터 조성한 통합재정안정화기금을 바탕으로 지방채 발행 없이 2025년과 2026년 전 군민에게 1인당 30만원의 민생회복지원금을 지급했다. 오는 28일부터는 농어촌기본소득 시범사업으로 18개월간 군민 1명당 매월 20만원의 보성사랑상품권을 지급할 예정이다.

군은 목포~보성 남해선과 광주송정~보성~순천 경전선 전철화 사업을 추진하고 있다. 여자만 국가해양생태공원 조성, 율포항 국가어항 신규 지정, 율포해양복합센터 건립 등 총사업비 2855억원 규모의 해양사업도 병행해 남해안 관광 거점 육성에 나설 방침이다.

김철우 군수는 "기초지방정부 대표로 지역 성장 해법을 논의하는 데 책임감을 느낀다"며 "보성군의 민생 중심 행정과 성장 전략을 공유하고 중앙·지방정부 간 협력을 강화해 군민이 체감하는 성과를 내겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com