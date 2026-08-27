경기도, 7개 도로망 사업 제6차 국도·국지도 일괄 예타 통과

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 27일 7개 도로망 사업의 예타를 통과했다.
- 총 48.9㎞·1조4689억 원 규모로 사업 추진이 가능해졌다.
- 반도체 산업벨트 교통망 확충과 교통난 해소가 기대됐다.
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용인 등 총 48.9.km·1조 4689억 규모 도로망 건설 청신호
추미애 지사 "반도체 산업밸트 경쟁력 뒷받침할 핵심 도로망 확보"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 추진하는 7개 도로망 사업이 제6차 국도·국지도 건설계획(2026~2030) 수립을 위한 기획예산처의 일괄 예비타당성조사를 최종 통과했다. 이에 따라 도내 상습 교통난 해소와 반도체 산업벨트 지원을 위한 광역 교통 기반 구축에 청신호가 켜졌다.
경기도는 지난 26일 열린 기획예산처 제7차 재정투자평가위원회에서 도가 신청한 26개 사업 중 7개 사업이 일괄 예타를 통과했다고 27일 밝혔다.
도에 따르면 이번에 예타를 통과한 사업은 총 48.9㎞ 연장, 총사업비 1조 4689억 원 규모로 국가 재정사업 추진 타당성을 공식 인정받았다. 향후 기본계획 수립과 설계, 예산 확보 등 후속 절차를 밟을 수 있는 기반이 마련됐다.
이는 지난 제5차 계획 당시 24개 사업 중 4개 사업(4626억 원)이 선정된 것과 비교해 사업 수는 3개, 총사업비는 약 1조 원 증가한 역대 최대 성과다. 특히 기존 국도 및 국지도 중심에서 국도대체우회도로까지 선정 유형이 확대됐다.
주요 사업을 보면 용인 처인 원삼~마평(국지도57호선), 평택 오성~고덕(국도38호선), 안성 대덕~용인 남사(국지도23호선) 등 3개 사업은 용인·안성·평택 중심의 반도체 산업벨트와 연계된 광역 교통망을 대폭 강화할 것으로 기대를 모으고 있다.
이와 함께 ▲남양주 와부~화도2(국지도86호선)는 위험도로 안전성 개선▲김포 고촌 풍곡~풍곡(국도48호선)은 대규모 개발사업 맞춤형 교차로 개선▲아산 둔포~평택 팽성 남산(국도45호선)과 안성 공도 우회도로(국대도38호선)는 도로 확장 및 우회도로 개설을 통한 교통량 분산이 추진된다.
경기도는 이번 예타 통과 사업들이 올해 하반기 국토교통부의 '제6차 국도·국지도 건설계획'에 최종 반영되도록 관계기관 협의를 강화하고, 설계 및 보상 등 후속 절차에 총력을 기울일 방침이다.
추미애 경기도지사는 "이번 예타 통과로 반도체 산업벨트의 경쟁력을 뒷받침할 핵심 도로망이 확보됐다"며 "국가계획 최종 반영과 후속 절차 추진에 최선을 다해 도민들이 체감할 수 있는 도로망을 확충하겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com