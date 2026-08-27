류승룡, '동네의 명장들' 특별 출연…유승목 지원 사격

AI 핵심 요약beta
- 류승룡이 9월 2일 ‘동네의 명장들’에 특별 출연했다.
- 절친 유승목과 을지로 LA갈비 명장을 찾아간다.
- 두 사람은 찐친 케미와 먹방으로 웃음을 준다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 류승룡이 tvN STORY '동네의 명장들'에 특별 출연해 절친한 동료 배우 유승목을 지원 사격한다.
오는 9월 2일 방송되는 tvN STORY 신규 예능 '동네의 명장들' 8회에서는 배우 류승룡이 출연해 '스토리텔러' 유승목과 함께 을지로의 한 LA 갈비 명장을 찾아간다.
유승목과 류승룡은 연극배우 시절부터 오랜 세월을 함께 하며 수많은 작품에서 호흡을 맞춰 온 절친한 사이. 화제의 드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'를 통해 큰 사랑을 받으며 제 62회 백상예술대상에서 나란히 수상의 영예를 안아 훈훈한 감동을 안긴 바 있다.
이날 방송에서는 유승목과 류승룡이 '찐친 케미' 폭발 시키며 큰 재미를 선사한다. 류승룡은 "'동네의 명장들' 봤는데 얄밉더라. 맛있는 거 혼자 먹으러 다니고"라며, 등장부터 유승목과의 친분을 과시하는가 하면, 백 상무 콘셉트에 충실하고자 더운 날씨에도 수트를 차려 입은 유승목의 재킷을 벗어 들어주기도 하고, 식당에 들어선 뒤 "배고파~ 빨리 시켜줘 형~"이라며 앙탈을 부리기도 하는 등 남다른 케미로 시청자들의 시선을 사로잡을 예정이다.
"평소 조용하고 진중한 유승목의 성격과 프로그램이 잘 맞아 보였고 한 동네에서 오랫동안 자신의 원칙과 노력으로 음식을 만들어 온 명장들을 소개하는 프로그램의 취지가 좋아 보여 유승목 배우를 응원하고자 출연하게 되었다"고 특별 출연 이유를 밝힌 류승룡은 배고프다며 앙탈, 폭풍 아재개그, 무아지경 갈비 흡입 등의 매력으로 '파워 내향인' 유승목과는 또 다른 신선한 재미를 선사할 예정이다.
tvN STORY '동네의 명장들'은 매주 수요일 저녁 8시에 방송되며, 류승룡이 출연하는 8회 방송은 오는 9월 2일에 방송된다.
moonddo00@newspim.com