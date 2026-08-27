김해시, 추석 앞두고 '가야뜰' 농축산물 할인전…소비자 부담 완화

AI 핵심 요약beta
- 김해시가 27일 김해온몰서 추석 할인행사를 연다고 밝혔다.
- 내달 1일부터 28일까지 가야뜰·김해쌀 등을 15% 할인한다.
- 쿠폰과 지역상품권 적용 시 최대 45%까지 싸진다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
농가 온라인 판매 확대
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 추석을 앞두고 온라인 쇼핑몰에서 공동브랜드 농축산물과 지역 농특산물 할인 판매에 나선다.
시는 다음달 1일부터 28일까지 김해시 온라인 쇼핑몰 '김해온몰'에서 김해시 공동브랜드 '가야뜰' 우수 농·축산물과 지역 농특산물 추석맞이 할인 행사를 진행한다고 27일 밝혔다.
행사 기간에는 가야뜰 브랜드 농·축산물과 관련 가공품, 농도상생제품, 김해쌀 등을 정상가 대비 15% 인하된 가격에 판매한다. 일부 품목의 경우 김해온몰 자체 할인쿠폰을 함께 적용하면 최대 45% 수준까지 할인 폭이 확대된다.
결제 수단에 따른 추가 혜택도 제공된다. 제로페이 기반 김해사랑상품권이나 김해온몰상품권으로 결제하면 기본 할인과 별도로 추가 할인 효과가 더해져 지역 농특산물을 상대적으로 낮은 가격에 구매할 수 있다.
시는 이번 온라인 할인 행사를 통해 지역 농가의 온라인 판로를 넓히고 매출을 높이는 동시에, 명절 물가 상승으로 인한 소비자 부담을 완화하는 효과도 기대하고 있다.
시 관계자는 "추석을 앞둔 이번 행사가 김해 지역에서 생산된 농특산물의 인지도를 높이는 계기가 되기를 바란다"면서 "시민들이 김해의 다양한 농축산물로 명절 상차림을 준비할 수 있도록 돕는 역할을 하게 될 것"이라고 말했다
news2349@newspim.com