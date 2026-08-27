복싱 임애지 주먹이 운다....훈련 중 불의의 부상으로 AG 출전 불발

AI 핵심 요약beta
- 임애지가 27일 훈련 중 무릎을 다쳐 수술받았다.
- 이로써 2026 아이치·나고야 아시안게임 출전이 무산됐다.
- 복싱대표팀은 양이영을 대체 출전자로 확정했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2024 파리 올림픽에서 한국 여자 복싱 사상 첫 메달을 따냈던 간판스타 임애지(화순군청)가 무릎 부상으로 수술대에 오르며 2026 아이치·나고야 아시안게임 출전이 전격 무산됐다. 한국 복싱 대표팀의 메달 전선에도 비상이 걸렸다.
대한복싱협회 관계자는 27일 "임애지가 훈련 중 무릎을 다쳐 수술을 받게 되면서 아시안게임에 나서지 못하게 됐다"고 공식 밝혔다. 이번 대회 여자 54㎏급 출전 예정이었던 임애지는 최근 충북 진천국가대표 선수촌에서 스파링 훈련을 하던 중 왼쪽 무릎 십자인대가 파열되는 중상을 입었다. 임애지는 선수촌에서 퇴촌한 뒤 곧바로 수술을 받았으며 치료와 재활에 전념할 예정이다.
임애지에게 이번 아시안게임은 잔혹한 'AG 잔혹사'를 끊어낼 무대였다. 2018 자카르타·팔렘방 대회, 2022 항저우 대회에서 모두 메달 획득에 실패했던 임애지는 파리 올림픽 동메달과 지난해 영국 리버풀 세계선수권 동메달을 잇따라 목에 걸며 강력한 우승 후보로 꼽혔다. 올해 역시 4월 아시아선수권 동메달, 5월 베오그라드 위너 토너먼트 금메달로 쾌조의 컨디션을 자랑했으나 예상치 못한 악재에 발목을 잡혔다.
임애지는 자신의 SNS를 통해 "함께하지 못해 아쉬운 마음이 크지만, 우리나라 선수들에게 더 많은 응원을 해달라"고 인사를 전했다. 수술대에 오른 임애지는 향후 재활을 거쳐 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 재도전에 전념할 전망이다.
대한복싱협회는 여자 54㎏급 국가대표 선발전 2위를 기록한 양이영(구미시체육회)을 대체 출전자로 확정하고 대한체육회에 국가대표 변경 승인을 요청했다.
psoq1337@newspim.com