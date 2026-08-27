오세훈 "용산공원, 미래 세대 위한 녹지...시민들도 주택 공급 반대"

27일 서울시의회 시정질문 진행

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 오세훈 서울시장이 정부가 검토하는 용산공원 일부 부지 주택 공급안에 대한 반대 입장을 분명히 했다. 용산공원은 미래 세대를 위해 보존해야 할 녹지인 데다 토양 정화와 부지 확보에도 상당한 시간이 소요된다는 이유다. 대신 탄천 물재생센터를 이전하고 해당 부지에 주택을 공급하는 방안을 대안으로 제시했다.

오 시장은 27일 서울시의회 제339회 임시회 본회의 시정 질문에 참석해 "용산공원 본체 부지는 미래 세대를 위해 유보해 놓은 녹지"라며 "숲, 잔디, 꽃, 서울시민 마음의 휴식 공간으로 개념을 정의한 다음 특별법을 만들어 본체 부지에 손을 대지 말라는 취지를 담았다"고 밝혔다.

오세훈 서울시장이 지난 20일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 용산공원 활용 주택 공급을 비롯한 서울 도심 공급 확대 방안 관련 브리핑에 참석했다. [사진 = 뉴스핌DB]

오 시장은 "(국토교통부의) 명분은 이미 (해당 부지가) 훼손됐다는 것인데, 훼손됐다는 표현 자체가 매우 잘못됐다"며 "용산 공원에는 1000여 채의 건물이 있다. 역사적으로 꼭 필요한, 상징적 의미가 있는 공간을 제외하고 모두 철거하고 녹지 공원을 만들겠다는 게 이 법(특별법)의 취지"라고 지적했다.

그러면서 "난데없이 아파트 부지가 필요하다고 해서 현재 있는 건축물이 훼손된 것이라는 표현을 쓰면서 그 부분에 대해 아파트를 짓자고 하면, 전체를 다 훼손시키고 앞으로 녹지 공원을 안 만들고 전부 아파트 부지로 쓰겠다고 해도 말릴 방법이 없는 것"이라고 꼬집었다.

이어 "부동산 경기가 불안정해질 때마다 어느 정권이든 이곳에 손을 대고 싶어 하는 유혹을 견디기 어려울 것"이라며 "한 번 법이 바뀌어서 여지를 두는 법안이 통과되게 되면 그다음 정권부터는 필요하면 조금씩 잘라서 주택 부지를 쓰게 될 것"이라고 덧붙였다.

오 시장은 착공에 상당한 시간이 걸릴 것이라고 주장했다. 용산공원 내 반환 부지인 캠프킴을 언급하며 "용산공원보다 작은 캠프킴 부지는 오염토 정화 작업을 시작한 지가 지금 5년 3개월이 지났는데 아직도 오염토 정화 작업을 하고 있다. 그 정도로 시간이 많이 소요된다"고 말했다.

또 "용산공원 전체 부지의 소유권이 완전히 대한민국 정부로 이관되고 나서 비로소 오염토 정화 작업을 시작할 수 있도록 미군과 협의가 돼 있다"며 "언제가 될지 모르는 부지 이양 시점부터 비로소 오염토 정화가 시작된다. 캠프킴 사례를 전제로 판단하면 앞으로 5~6년 내 오염토 정화가 완성될 거라는 보장이 없다"고 지적했다.

상당수 서울시민이 용산공원 주택 공급안에 반대한다고도 주장했다. 오 시장은 "여론조사에서 서울시민 세 분 중 두 분은 반대를 하고 계신다"며 "전체 답변자 중 절반에 가까운 47% 정도의 서울시민께서 절대 반대한다고 말씀하신다"고 발언했다.

그러면서 "마치 공원이 만들어져 있는데 그중 일부가 이미 아파트가 들어서서 훼손됐고 이를 군인 아파트로 쓰는 것을 아파트로 바꾸는 데 무슨 문제냐는 식의 논리가 정부에서 나와서 시민들이 잘못 이해하면 흔들릴 수 있겠다고 염려했는데, 여론조사 결과를 보고 큰 힘을 얻었다"며 "무슨 일이 있어도 용산 공원은 제가 반드시 지켜내야 되겠다 하는 결심을 새롭게 다지는 데 큰 도움이 됐다"고 언급했다.

오 시장은 도심 내 녹지 공간의 필요성을 강조했다. 그는 "과학적으로 콘크리트가 주로 분포돼 있는 동네와 녹지 공원과 생태 숲이 있는 동네는 같은 서울 시내에서도 기온히 2~3도 정도 차이가 난다"며 "주택 문제가 아무리 심각하더라도 도시에 공원이 필요하다는 데 대해서는 일정 정도의 공감대를 가지고 계시는 걸로 전제하고 정책을 펴는 것이 옳다"고 언급했다.

용산공원을 보존하면서 주택을 공급할 대안으로는 탄천 물재생센터 이전 후 해당 부지 활용을 제시했다. 그는 "이게 이미 한 지어진 지 한 40년 된 하수처리장"이라며 "노후화가 됐고 용량도 약간 증설할 필요가 있어서 다른 데로 옮길 계획을 세우고 있다"고 설명했다.

오 시장은 "(물재생센터를) 옮기게 되면 빈 터로 남게 된다"면서 "여기다가 집만 짓는 게 아니라 수서 일대를 피지컬 AI 단지로 만들 생각을 하고 있다"고 부연했다. 이어 "한 40만㎡ 규모 물재생센터 부지가 나오게 되고 바로 옆에 세텍 부지 및 동부도로 사업소 도로 부지 10만㎡를 합하면 50만㎡가 된다"고 덧붙였다.

그러면서 "공공주택특별법 공특법상의 공급이냐, 도시개발법상의 공급이냐에 대해서는 아직 정해진 바가 없다"며 "어느 법에 의하는가에 따라서 분양 물량과 임대 물량이 차이가 날 수 있다"고 말했다. 또 "경제성을 확보하기 위해서 충분한 분양 물량을 넣을 것이고 분양 물량 중 공공 분양도 포함될 수 있다"고 했다.

오 시장은 "전 세계 어느 대도시의 시장이라도 공원 용지로 예정되어 있던 곳을 부동산 가격 급등 국면을 탈출하기 위한 주거용 부지로 전환한하는 이슈가 제기될 때 거기에 동의할 수 없을 것"이라며 "도시를 경영하는 책임자 입장에서 공원 예정 부지를 주거 부지로 전환한다는 것은 상상하기 어려운 얘기"라고 말했다.

blue99@newspim.com