과천시 "지정타 방음벽 갈등 해결 나서...조경형 숲 전환 등 다각적 대안 검토"

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 27일 과천지식정보타운 방음벽 갈등 해결에 나섰다.
- 주민 96.1%가 조경형 방음 수림대를 요구했다.
- 시는 중앙정부와 협의체를 꾸려 대안을 찾는다.
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9월 LH·관계기관·주민대표 참여 실무협의체 구성...기술적 대안 모색
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 과천지식정보타운(지정타) 과천대로 연접 구간의 방음벽 설치를 둘러싼 주민 갈등과 주거환경 개선 요구에 대응하기 위해 중앙정부 및 관계 기관과 공식 협의에 들어갔다고 27일 밝혔다.
시에 따르면 현재 과천지식정보타운 사업 준공을 위해서는 관련 법에 따른 소음 기준 충족이 필수적인 상황이다.
그러나 과천대로 연접 3개 단지(S1, S4, S8) 주민 대상 전자투표 결과 참여 세대의 96.1%(1,329세대)가 경관 훼손과 조망·일조권 침해 등을 이유로 기존 방음벽 대신 '조경형 방음 수림대(숲)' 조성을 요구하고 나섰다. 반면 3.9%(54세대)는 소음 차단을 위한 기존 방음벽 설치를 선호하는 등 다양한 의견이 제시됐다.
이에 시는 법적 소음 기준 충족을 전제로 시민 불편을 줄이기 위한 적극 행정에 나섰다. 국토교통부, 환경부, 경기도에 공문을 발송해 주민들의 찬반 의견을 전달하고 저소음 포장, 방음 둔덕(마운딩), 다층 수림대 등을 결합한 복합 방음 대책을 통해 방음 수림대로의 전환을 검토해 줄 것을 적극 요청했다. 또한 지구계획 변경 및 환경영향평가 재협의 절차에 대한 전향적인 협조도 건의했다.
아울러 시는 오는 9월 사업 시행자인 한국토지주택공사(LH), 관계 기관, 주민대표가 참여하는 '실무 협의체'를 구성한다. 협의체를 통해 법적 소음 기준을 준수하면서도 주민 우려를 해소할 수 있는 기술적 대안을 다각도로 도출할 방침이다.
신계용 과천시장은 "법적 기준 충족이라는 현실적 제약 속에서도 시민들의 다양한 목소리가 관계 기관 검토 과정에 최대한 반영될 수 있도록 선제 대응하고 있다"며 "LH 및 중앙 부처와 지속적으로 협의해 최선의 해결책을 찾아내겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com