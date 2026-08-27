김재운 부산시의원, 부산진구 일대 민생현장 점검…"시민 체감 변화 이끌겠다"

AI 핵심 요약beta
- 김재운 부산시의회 운영위원장이 26일 부산진구 현장을 점검했다.
- 보행 안전과 동천 데크길, 도시가스 사각지대 개선을 요구했다.
- 서면역 에스컬레이터 고장에 예방적 관리 강화를 주문했다.
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데크길 연결·사업 연계 촉구
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회 김재운 운영위원장(국민의힘·부산진구3)이 부산진구 일대 생활 불편 현장을 찾아 보행 안전과 도시가스 공급, 도시철도 시설 관리 대책을 관계기관에 요구했다.
김 위원장은 지난 26일 부산진구 부전2동 더샵센트럴스타 앞에서 부산진경찰서와 부산시 관계 부서 관계자들과 횡단보도 설치 여건을 점검했다고 27일 밝혔다.
이날 현장에서 김 위원장은 "주민 보행 안전을 확보할 수 있도록 실질적인 대책을 마련해야 한다"고 주문했다.
이어 동천 일대 단절된 데크길 연결 구간을 찾았다.
김 위원장은 "주민들이 동천을 따라 걷고 머물며 즐길 수 있도록 보행 동선을 확충해 '다시 찾는 동천'으로 되살려야 한다"며 "데크길 연결과 주변 사업을 연계해 동천을 시민의 일상 속 친수공간으로 되돌리는 '동천 부활'의 계기를 마련해야 한다"고 주문했다.
도시가스 공급 사각지대 문제도 점검했다. 일부 지역에서는 사유지 배관 설치를 둘러싼 분쟁으로 내부 배관 공사를 마친 뒤에도 도시가스를 공급받지 못하는 사례가 있는 것으로 파악됐다.
이에 김 위원장은 "도시가스는 '보편적 에너지 복지'인 만큼 부산시가 적극적인 중재에 나서야 한다"며 "사업 초기부터 사유지 분쟁 가능성을 검증하고 주민에게 충분히 안내하는 등 실효성 있는 대응체계 마련해야 한다"고 요구했다.
이후 도시철도 2호선 서면역 9번 출구 에스컬레이터를 점검했다. 최근 1년간 서면역 에스컬레이터에서는 고장과 오작동 31건이 발생했으며 9번 출구 설비에서만 9건이 발생한 것으로 나타났다.
김 위원장은 "현장방문을 통해 보행안전 확보와 '다시 찾는 동천' 조성, 도시가스 사각지대와 사유지 분쟁 해소, 서면역 에스컬레이터의 예방적 시설관리 강화 등 시민 생활과 맞닿아 있는 현안들을 하나하나 살펴볼 것"이라며 "현장에서 확인한 문제들이 시민이 체감하는 실질적인 변화로 이어질 때까지 끝까지 챙기겠다"고 약속했다.
ndh4000@newspim.com