"강진군 50년 숙원 해냈다"…국도·국지도 확장 국가사업 확정

AI 핵심 요약beta
- 강진군이 27일 국도23호선 확포장 반영을 밝혔다.
- 국도23호선 18㎞를 4차로로 넓혀 교통량에 대응한다.
- 국지도55호선 개량도 반영돼 안전과 연결성을 높인다.
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[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 강진군은 50년 숙원사업인 국도23호선 마량~군동 4차로 확포장과 국지도55호선 해남 북일~강진 도암 구간 도로개량사업이 제6차 국도·국지도 건설계획에 반영됐다고 27일 밝혔다.
국도23호선 마량~군동 구간은 마량면 마량리부터 군동면 삼신리까지 18㎞를 기존 2차로에서 4차로로 확장한다. 총사업비는 2682억 원이다. 마량~고금 및 고금~신지 연륙·연도교 개통과 광주~강진 고속도로 개통에 따른 교통량 증가에 대응하고 마량항 물류 기능과 전남 남부권 관광 교통망 강화를 위해 추진된다.
국지도55호선 해남 북일~강진 도암 구간 도로개량사업은 총연장 14.2㎞, 총사업비 1182억 원 규모다.
강진군은 당초 4차로 확장사업으로 신청했으나 현재 진행 중인 남창~북일 간 2차로 도로 선형개량사업과의 연속성 확보를 위해 2차로 도로 선형개량사업으로 반영됐다. 굴곡·협소 구간 개선과 지역 간 도로 연결성·교통안전성 향상이 기대된다.
강진군은 자체 타당성 조사와 교통수요 분석을 선제적으로 추진하고 국회와 국토교통부, 기획예산처, 익산지방국토관리청 등을 수차례 방문해 변화된 교통여건과 관광·물류 수요, 주민 안전 문제를 건의했다.
강진원 군수는 사업 반영 확정 전 국회를 직접 방문해 정치권 협조를 요청하고 중앙부처 관계자들을 잇달아 면담하며 사업 시급성과 국가계획 반영 필요성을 설명했다.
강진군은 타당성조사에서 노선대 선정 등 핵심 검토 과정에 군민 생활권과 교통수요, 관광·물류 여건, 주민 불편사항이 반영되도록 관계기관과 긴밀히 협의할 방침이다. 기본 및 실시설계 등 후속 절차도 원활히 진행해 사업 조기 착수에 적극 대응할 계획이다.
강진원 강진군수는 "강진~마량간 국도 확장사업과 도암~북일 간 국지도 사업이 2031년까지 완공돼 지난해 개통한 남해선 철도, 올 겨울 완공예정인 강진~광주간 고속도로와 연계돼 강진이 서남권 중심도시로 거듭나도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com