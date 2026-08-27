익산시, 시내버스 노선 개편…모현·송학~부송동 직통노선 신설

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 30일부터 시내버스 노선과 시간을 조정했다.
- 104번을 폐지하고 106번을 신설해 이동편의를 높였다.
- 66·67번 우회구간을 줄이고 107·300번도 조정했다.
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107번 부송4지구까지·66·67번 경로 단순화…300번 시간 조정
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 부송4지구 공동주택 입주 등 변화하는 대중교통 수요에 대응하고 지역 간 이동 편의를 높이기 위해 오는 30일부터 시내버스 일부 노선과 운행시간을 조정한다고 27일 밝혔다.
이번 개편에서는 그동안 시내버스로 직접 연결되지 않았던 모현동·송학동과 부송동을 잇는 노선을 새롭게 구축하는 등 시민들의 이동 편의 개선에 초점을 맞췄다.
먼저 기존 104번 노선을 폐지하고 106번 노선을 신설한다. 106번은 송학지안리즈아파트에서 출발해 송학동 행정복지센터, 모현도서관, 북부시장, 원대사거리, 원대병원, 부영5차아파트를 거쳐 익산문화체육센터까지 15분 간격으로 운행한다.
107번 노선은 부송4지구 신규 공동주택 입주에 맞춰 종점을 기존 부영5차아파트에서 익산문화체육센터까지 연장한다.
이에 따라 기존 부영5차아파트 정문 정류장에서 104번과 107번을 이용했던 승객들은 개편 이후 부송아이파크아파트 앞 정류장에서 106번과 107번을 이용하면 된다.
66·67번 천서·봉개 노선도 조정된다. 기존 삼례 방면 우회 운행경로를 시내 방면과 동일하게 변경해 불필요한 우회 구간을 줄이고 운행시간을 단축한다.
송학지안리즈아파트와 동산휴먼시아를 오가는 300번 노선은 운행시간을 일부 조정한다.
개편 노선은 오는 30일 첫차부터 적용되며 세부 노선과 운행시간표는 익산시 누리집에서 확인할 수 있다.
박종완 익산시 교통행정과장은 "이번 개편으로 시민들의 대중교통 이용 여건이 한층 편리해질 것으로 기대한다"며 "개편 이후에도 실제 이용 현황과 시민 의견을 꼼꼼히 살펴 불편사항을 지속적으로 개선해 나가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com