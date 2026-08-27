강경숙 익산시의원, 오송누리숲길 현장 점검…주민불편 개선 촉구

AI 핵심 요약beta
- 강경숙 익산시의원이 27일 오송누리숲길을 점검했다.
- 주민들은 화장실 부족과 휴게시설 확충을 요청했다.
- 강 의원은 의견을 관계 부서에 전달해 개선하겠다 했다.
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벤치·그늘쉼터 확충, 안내판 설치 요구…생활권 도시숲 개선방안 모색
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 강경숙 익산시의원이 주민들과 함께 오송누리숲길을 찾아 이용 과정에서 발생하는 불편사항을 살피고 편의시설 개선 방안을 점검했다고 27일 밝혔다.
익산시의회 강경숙 의원(신동·영등1동·오산면)은 전날 오송누리숲길을 방문해 주민들과 숲길을 직접 걸으며 화장실 등 편의시설 현황을 확인하고 이용 과정에서 겪는 불편사항을 들었다.
주민들은 가장 시급한 문제로 화장실 부족을 꼽았다. 화장실이 부족해 일부 이용객이 인근 주택에 사용을 요청하거나 주택가 울타리 주변 등에서 부적절하게 용변을 해결하는 사례가 발생하면서 주민 생활과 위생에도 불편이 이어지고 있다고 하소연했다.
주민들은 숲길의 긴 구간을 고려해 벤치와 그늘 쉼터를 확대하고 현재 위치와 화장실 등 주요 편의시설을 쉽게 확인할 수 있는 안내판을 설치해 달라고 요청했다.
강경숙 의원은 "화장실을 비롯한 편의시설은 시민들이 숲길을 편안하고 안전하게 이용하기 위한 기본적인 조건"이라며 "현장에서 확인한 주민들의 의견을 관계 부서에 전달하고 실질적인 개선방안이 마련될 수 있도록 지속적으로 살피겠다"고 말했다.
이어 "오송누리숲길이 이용객뿐 아니라 인근 주민들도 쾌적하게 이용할 수 있는 생활권 도시숲으로 자리매김할 수 있도록 현장 중심의 의정활동을 이어가겠다"고 밝혔다.
강경숙 의원은 이번 현장점검에서 제기된 화장실 확충과 휴게시설 개선 등의 의견이 실제 사업에 반영될 수 있도록 관계 부서와 협의할 예정이다.
lbs0964@newspim.com