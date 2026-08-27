한수원-캠코, AI로 감사한다…감사기법 공동 개발

AI 핵심 요약beta
- 한수원과 캠코가 26일 AI 감사협약을 맺었다
- 양측은 AI 감사기법·내부통제 정보 공유에 협력한다
- 한수원은 감사 전문성 강화와 혁신 확산을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
AI 감사기법·내부통제 취약분야 정보 공유
적극행정 자문·워크숍, 감사 전문성 강화
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국수력원자력(사장 김회천)이 한국자산관리공사(캠코, 사장 정정훈)와 손잡고 인공지능(AI)을 감사 업무에 활용한다.
한수원은 지난 26일 한국자산관리공사 본사에서 '인공지능(AI) 기반 감사 혁신, 내부통제 및 적극행정 강화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 27일 밝혔다.
이번 협약으로 두 기관은 ▲인공지능(AI) 분석을 활용한 감사기법 사례 공유 ▲내부통제 취약분야 정보 공유 ▲적극행정 지원 제도 상호 자문 ▲감사 전문성 강화를 위한 합동 워크숍 개최 등에서 협력하기로 했다.
아울러 내부통제 취약 분야 정보와 적극행정 지원 제도도 함께 살펴보고, 감사 전문성 강화를 위한 합동 워크숍도 개최한다.
한수원은 우수 감사 사례와 정보를 공유해 감사 업무 전문성을 높인다는 방침이다.
강민구 한수원 상임감사위원은 "이번 업무협약을 계기로 양 기관의 강점을 공유해 감사 역량을 높이고 내부통제와 적극행정 문화를 확산해 나가겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com