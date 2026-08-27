단양 청년농 "떠나지 않게"…현장 목소리로 정착정책 찾는다

AI 핵심 요약beta
- 단양군이 26일 청년농 상생 소통 간담회를 열었다.
- 청년농업인들의 정착 애로를 직접 듣고 지원방향을 모색했다.
- 군은 현장 소통을 늘려 실질적 정책을 마련하겠다고 했다.
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일회성 지원 넘어 지속 소통…현장 체감형 청년농 정책 마련 나서
[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군이 청년농업인이 지역에 안정적으로 정착할 수 있는 농촌을 만들기 위해 현장 중심의 소통 행정에 나섰다.
단양군은 26일 최낙현 부군수 주재로 지역 청년농업인과 관계 공무원이 참석한 가운데 '단양군·청년농 상생 소통 간담회'를 개최했다고 밝혔다.
이번 간담회는 군의 정책을 일방적으로 설명하는 방식에서 벗어나 청년농업인들이 실제 영농과 정착 과정에서 겪는 어려움을 직접 듣고 필요한 지원 방향을 함께 모색하기 위해 마련됐다.
청년농업인들은 농지·영농시설 확보, 초기 영농자금, 주거, 안정적인 판로와 소득, 지역사회 적응 등 농촌 정착 과정에서 체감하는 현실적인 애로사항을 허심탄회하게 공유했다.
군은 새로운 사업을 즉석에서 약속하기보다 현장의 요구와 기존 지원정책 사이의 간극을 확인하고 실질적인 도움이 되는 정책을 마련하는 데 중점을 뒀다.
최낙현 부군수는 "청년농업인이 단양을 찾아오는 것도 중요하지만 어렵게 선택한 청년들이 이곳에서 안정적으로 농사를 지으며 오래 살아가는 것이 더욱 중요하다"며 "청년농들과 자주 만나 소통하면서 현장에서 필요한 것부터 하나씩 찾아가겠다"고 말했다.
choys2299@newspim.com