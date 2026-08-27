구로구, 추석 맞이 자동차 무상안전점검...9월 6일 진행

AI 핵심 요약beta
- 서울 구로구가 27일 추석맞이 자동차 무상점검을 예고했다.
- 점검은 내달 6일 구로구청 주차장에서 자가용을 대상으로 한다.
- 엔진·브레이크·등화장치 점검해 귀성길 사고를 막겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울 구로구는 추석 명절을 앞두고 '2026년 추석맞이 자동차 무상안전점검'을 실시한다고 27일 밝혔다.
점검은 내달 6일 오전 10시부터 오후 3시까지 구로구청 주차장에서 진행된다. 대상은 구로구 주민이 소유한 승용차와 승합차 등 자가용이다.
구로구와 서울시 자동차전문정비사업조합(카포스) 구로구지회가 공동으로 행사를 진행한다. 약 50명의 인력이 참여한다. 지난해에는 총 351대의 차량을 점검했다.
주요 점검 항목은 엔진과 브레이크 등 기본 작동상태, 전조등·후미등 등 등화장치, 엔진오일과 워셔액 등 각종 오일류, 타이어 공기압이다. 윈도우 브러시 상태를 확인해 필요한 경우 교체하고 엔진오일 등 소모품도 보충한다.
구는 추석 연휴 장거리 운행에 앞서 주민들이 차량 상태를 점검할 수 있도록 지원해 교통사고 예방과 안전한 귀성길 조성에 나선다는 계획이다.
구로구 관계자는 "추석을 맞아 장거리 운행에 나서는 주민들이 안심하고 고향을 다녀올 수 있도록 차량의 안전 상태를 꼼꼼히 점검할 예정"이라며 "이번 무상안전점검을 통해 안전하고 편안한 명절을 보내시길 바란다"고 말했다.
blue99@newspim.com