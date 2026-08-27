서울시, '송리단길·방이시장·방이맛골' 잠실관광특구 지정

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 27일 송리단길·방이시장 일대를 잠실관광특구로 확대했다.
- 특구 면적은 2.31㎢에서 2.75㎢로 늘었고 송파구 신청에 따라 이뤄졌다.
- 서울시는 골목상권 연계와 야간관광 활성화로 소비 확대를 추진했다.
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순환형 도보코스·따릉이 연계·외국인 간편결제 등 마련
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 MZ세대의 인기 장소인 '송리단길'과 전통 로컬 상권 '방이시장·방이맛골' 일대를 '잠실관광특구'로 확대한다고 27일 밝혔다. 관광객의 발길과 소비가 잠실 일대 지역상권으로 이어지는 관광거점을 조성한다.
서울시는 송리단길과 방이시장·방이맛골 일대 0.44㎢를 잠실관광특구에 추가한다. 이에 따라 잠실관광특구 면적은 기존 2.31㎢에서 2.75㎢로 늘어난다. 이번 확대 지정은 송파구의 신청에 따라 이뤄졌다.
잠실관광특구는 롯데월드, 롯데월드타워, 석촌호수, 올림픽공원 등 관광·문화·여가시설이 밀집한 서울 동남권 대표 관광거점이다. 지난해에는 외래 방문객 280만명이 찾았다.
이번에 특구에 새롭게 포함된 송리단길은 카페와 식음료 매장이 밀집해 내·외국인 청년층이 즐겨 찾는 지역이다. 방이시장은 로컬 먹거리와 전통시장 특유의 생활문화를 경험할 수 있다. 방이맛골에는 다양한 음식점이 밀집해 있다.
서울시는 이번 특구 확대를 통해 기존 대형 관광시설 중심의 관광 동선을 골목상권으로 확장한다는 계획이다. 주요 관광명소나 공연·행사를 찾은 관광객이 방이맛골에서 식사하고 송리단길과 방이시장을 둘러보도록 유도해 지역상권의 매출 증대로 연결한다는 취지다.
야간 관광 활성화에도 나선다. 관광객의 동선을 저녁 시간대까지 확장해 체류시간을 늘리고 야간 소비를 유도한다. 서울시가 추진하는 '24시간 활력경제도시 서울' 구상과도 연계한다.
확대된 관광특구의 이동 편의와 관광 콘텐츠를 강화한다. 서울시는 송파구와 함께 주요 거점을 연결하는 관광 안내체계를 정비하고 순환형 도보 코스인 '잠실 링 투어(Jamsil Ring Tour)'를 마련한다. 공공자전거 따릉이와의 연계도 추진한다.
지역 특색을 살린 관광 콘텐츠를 확대한다. 방이시장 막걸리 페스티벌 등 생활 먹거리 체험을 연계한 로컬 축제를 지원해 문화·레저와 지역의 일상이 결합된 관광권역으로 조성할 계획이다.
외국인 관광객을 위한 편의시설도 확충한다. 외국인 간편결제 시스템과 다국어 메뉴판 보급을 확대한다. 관광객 증가에 따른 소음·주차·쓰레기 문제를 줄이기 위해 주민과 상인이 참여하는 생활환경 관리체계를 운영한다.
조성호 서울시 관광체육국장은 "잠실은 이미 서울을 대표하는 관광명소가 모여 있는 만큼, 이제는 관광객의 발길을 골목 곳곳으로 확산시키는 것이 중요하다"며 "이번 특구 확대를 통해 대형 관광시설과 골목상권을 하나로 연결하고, 관광객의 체류와 소비가 야간까지 이어지도록 하겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com