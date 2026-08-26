전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.26 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
정책·서울 교육

속보

더보기

김문희 평가원장 "AI가 교사 대신할 수 없어...학생 집중하도록 돕는 것"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 김문희 평가원장이 26일 AI는 교사를 대체하지 않는다고 말했다.
  • 평가원은 2028학년도 수능을 차질 없이 준비 중이라 밝혔다.
  • 해외 연구서 디지털 교재가 AI 맞춤형 지원으로 진화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김문희 원장 "2028 수능 개편 차질 없이 준비"
단위학교 교육과정 설계 돕는 AI 에이전트 개발
2025 주요 연구 성과 담은 영상보고서도 발표
"디지털 교육자료, 맞춤형 학습 플랫폼으로 진화"

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 김문희 한국교육과정평가원장은 26일 "교사가 학생에게 더 집중할 수 있도록 지원하는 것이 교육에서의 AI 활용"이라며 "AI가 교사를 대체하는 것이 아니다"고 말했다.

김 원장은 이날 충북 진천 한국교육과정평가원 본원에서 열린 'KICE 영상보고서 시사회'에서 2028학년도 대학수학능력시험 개편과 AI 기반 평가체제 관련 질문에 이같이 답했다.

한국교육과정평가원은 26일 충북 진천 본원에서 '2026년 KICE 영상보고서 시사회 및 기자설명회'를 열고 국가교육과정 개정 거버넌스와 디지털 교육자료 국제 비교 연구 성과를 소개했다. [사진=한국교육과정평가원]

김 원장은 2028학년도 수능 준비와 관련해 "예시문항과 풀세트가 이미 공개돼 있는 상태"라며 "현재까지 특별한 이슈 없이 계획에 따라 준비하고 있고, 차질 없이 준비해 나가겠다"고 밝혔다.

서·논술형 평가와 AI 기반 평가에 대해서는 "정책 결정을 하는 주체는 국가교육위원회와 교육부"라며 "정책 결정 방향에 따라 시행 준비를 해 나가겠다"고 말했다.

그는 평가원이 자동 채점 관련 연구를 해왔으며, 학업성취도 평가 분야에서 AI 기반 문항 출제와 채점 관련 체계를 구축하고 있다고 밝혔다. AI 활용의 목적도 학생과 교사 모두를 지원하는 데 둬야 한다고 강조했다.

김 원장은 "교육에서 학습의 주체는 학생이지만, 학생의 학습을 돕는 역할은 공교육 체계 안에서 교사가 맡고 있다"며 "AI를 통해 교사가 학생을 더 잘 지원하고 교육적 시간을 확보할 수 있도록 해야 한다"고 말했다.

평가원은 단위학교의 교육과정 설계와 편성을 지원하는 AI 에이전트 프로토타입도 개발했다. 김 원장은 교육과정 내용 자체를 다루는 AI와 별도로 학교가 교육과정을 편성·설계하는 업무를 돕는 시스템이라고 설명했다.

이날 행사에서는 평가원의 2025년 주요 연구 성과를 담은 영상보고서도 공개됐다. '디지털 대전환 시기의 디지털 교육 자료 국제 비교' 연구는 디지털 전환에 따른 교육 생태계 변화에 대응해 해외 주요국의 디지털 기반 교수·학습 자료 개발과 수업 활용 현황을 분석했다.

해당 연구에 따르면 각국의 디지털 교육자료는 단순히 종이 교과서를 전자화한 형태를 넘어 멀티미디어와 상호작용 기능, AI 기술을 활용한 학생·교사 지원 서비스, 맞춤형 학습 플랫폼으로 발전하고 있는 것으로 나타났다.

조사 대상국은 국가 또는 주 단위 공공 학습 플랫폼을 구축해 디지털 교과서, 교육과정 연계 자료, 개방형 교육자료 등을 통합 관리했다. 일부 플랫폼은 학습 관리 기능과 AI 기반 맞춤형 학습 지원, 교사용 수업 자료 제작 기능도 제공했다.

싱가포르는 국가 주도의 학습 플랫폼을 통해 교육과정 연계 자료와 AI 기반 맞춤형 학습 기능을 제공하고 있다. 독일은 주정부와 공공 교육기관을 중심으로 디지털 콘텐츠 개발·보급, 품질 관리, 기술 표준화를 추진하는 것으로 분석됐다.

일본은 디지털 교과서에 법적 지위를 부여해 서책형 교과서를 보완하는 방향으로 활용도를 높이고 있다. 영국과 핀란드는 교과서·교육자료 선택에서 교사의 자율성을 중시하면서 국가가 품질 기준, 재정, 공공 플랫폼 등을 지원하는 방식으로 디지털 교육 생태계를 뒷받침하는 것으로 나타났다.

김성혜 평가원 교과서연구검정센터장은 "서로 다른 교육 제도와 정책 환경에서 이뤄지는 해외 디지털 교육자료 개발·보급 현황을 분석해 미래 교육 변화에 대응하기 위한 시사점을 도출했다는 데 의미가 있다"며 "미래형 교과서와 교육자료 정책 개선을 위한 연구를 확대해 나가겠다"고 말했다.

hyeng0@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이준석, 개혁신당 대표 사퇴 [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 이준석 개혁신당 대표가 26일 서울 여의도 국회 소통관에서 6·3 지방선거 패배 등에 대한 정치적 책임을 지고 당대표직 사임 기자회견을 하고 있다. 2026.08.26 jk31@newspim.com   2026-08-26 09:20
사진
음식점도 Npay 31일부터 결제 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 네이버가 오는 31일부터 네이버페이(Npay) 매장결제를 음식점으로 확대한다. 네이버에서 음식점을 예약한 고객은 예약 당시 등록한 Npay 결제수단으로 실제 식사대금을 결제하고, 예약 취소나 노쇼가 발생하면 같은 결제수단으로 취소수수료도 낼 수 있게 된다. 네이버는 이를 위해 스마트플레이스 사업주 이용약관을 개정해 음식점 예약·결제와 취소수수료 청구 관련 조항을 신설했다. 취소수수료 결제가 최종 실패하면 네이버가 음식점에 해당 금액을 대신 지급하는 방안도 약관에 담겼다. 기사 이해를 돕기 위한 이미지 [AI 일러스트=서영욱 기자] ◆ 음식점에서 식사 후 "네이버로 결제할게요" 26일 네이버에 따르면 오는 31일부터 'Npay 매장결제' 적용 대상을 기존 미용실에서 음식점으로 확대한다. 이에 따라 네이버를 통해 음식점을 예약한 고객은 예약 당시 카드 등 Npay에 등록한 결제수단을 미리 지정해 두고, 식사를 마친 뒤 해당 결제수단으로 식사대금을 결제할 수 있다. 이용자가 식사를 마친 뒤 별도로 결제수단을 선택할 필요가 없게 된다.  네이버에서 음식점을 검색하고 지도에서 매장 정보를 확인한 뒤 예약하는 데 이어 실제 식사대금 결제까지 네이버 안에서 연결되는 구조가 완성된 것이다. 네이버 입장에서는 검색·지도와 예약에서 끝났던 이용자와의 접점을 실제 거래가 발생하는 오프라인 결제 단계까지 확대할 수 있다. Npay 매장결제는 음식점의 노쇼(No-show·예약 부도)를 줄이는 수단으로도 활용된다. 이용자가 예약할 때 Npay 결제수단을 미리 등록하는 만큼 예약 취소나 노쇼가 발생하면 음식점이 사전에 정한 기준에 따라 해당 결제수단으로 취소수수료를 청구할 수 있다. 예약 단계에서 일정 금액을 먼저 받는 기존 예약금 방식과 달리 실제 취소나 노쇼가 발생했을 때만 수수료를 사후 청구하는 방식이다. 음식점은 예약금을 일일이 받고 환불하는 부담을 줄이면서 노쇼에 따른 손실에 대응할 수 있고, 이용자 역시 예약 때마다 돈을 미리 내야 하는 부담을 덜 수 있다. 취소수수료 청구가 실패했을 경우를 대비한 장치도 마련했다. 결제수단의 유효성이나 한도 등의 문제로 결제가 이뤄지지 않으면 재결제를 시도하거나 이용자에게 결제수단 변경을 요청할 수 있다. 최종적으로 결제되지 않을 경우 별도 정책에 따라 네이버가 음식점에 취소수수료 상당액을 대위변제할 수도 있다. 이 경우 음식점이 이용자에게 갖는 채권과 관련 권리는 네이버로 이전된다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆ 스마트플레이스 기반으로 결제 확장…사업자·이용자 모두 잡는다 네이버가 이미 확보한 대규모 오프라인 사업자 기반은 Npay 매장결제를 확대하는 데 강점으로 꼽힌다. 스마트플레이스는 음식점 등 사업자가 네이버 검색·지도에 매장 정보를 노출하고 예약·주문 등 매장 운영 서비스를 이용할 수 있는 플랫폼이다. 네이버는 오프라인 결제 가맹점을 새로 확보하는 대신 기존 스마트플레이스와 예약을 이용하는 음식점을 Npay 매장결제로 끌어올 수 있다. 검색·지도에서 음식점을 찾고 예약한 이용자가 결제까지 Npay를 이용하도록 연결할 수 있다는 점도 강점이다. 음식점에도 Npay 매장결제를 도입할 유인이 있다. Npay 주문·매장방문결제 수수료는 연 매출에 따라 0.8~2.9%로, 연 매출 3억원 이하 영세 사업자에게는 0.8%가 적용된다. 여기에 예약 때 등록한 결제수단으로 취소수수료를 청구할 수 있어 노쇼에 따른 손실에도 대응할 수 있다. 소비자에게는 결제 편의와 포인트 혜택이 있다. 기존 헤어샵·네일샵의 Npay 매장방문결제는 결제액의 1%를 기본 적립하고, 통장 결제와 네이버플러스 멤버십 등을 더하면 최대 7%까지 적립된다. 음식점에도 같은 혜택이 적용될 경우 Npay 이용을 늘리는 유인이 될 수 있다. 네이버 관계자는 "Npay 매장결제는 예약 단계에서 결제수단만 등록하고 실제 결제는 매장 이용 후 이뤄지는 방식으로, 사업자는 예약 단계의 결제 부담 없이 고객을 받을 수 있어 예약 전환에도 도움이 될 것으로 기대한다"며 "이용자도 매장 이용 후 카운터에서 별도로 결제할 필요 없이 등록된 결제수단으로 간편하게 결제할 수 있어 사업자와 이용자 모두의 편의성이 높아질 것"이라고 말했다. syu@newspim.com 2026-08-26 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동