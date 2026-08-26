경남도, 동남권 4대 성장엔진 선정…3200억 R&D 자금 지원

AI 핵심 요약beta
- 경남도가 26일 정부 초광역 성장전략에 동남권 4개 산업이 포함됐다고 밝혔다.
- 박완수 지사는 우주항공·로봇 메가특구와 특례 확대를 정부에 건의했다.
- 도는 3200억 원 규모 R&D와 기업 투자 유치를 추진하겠다고 했다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 조선과 방산으로 이어진 동남권 제조기반이 정부의 초광역 성장전략에 포함됐다. 경남도는 4대 산업 분야 선정에 맞춰 특구와 기반시설 확충을 정부에 건의했다.
경남도는 26일 대통령 주재로 열린 제10회 중앙지방협력회의에서 동남권의 4개 산업 분야가 정부의 '5극3특 성장엔진'으로 선정됐다고 밝혔다.
선정 분야는 첨단 조선·해운, 미래모빌리티 혁신제조, 우주항공·방산, 차세대 원전·에너지다.
5극3특 성장엔진은 권역별 산업기반과 기업 투자, 성장 가능성을 토대로 초광역 산업생태계를 육성하는 정부의 지방주도 균형성장 정책이다. 정부는 성장엔진 특별보조금을 신설하고 메가특구 지정, 규제특례, 인재·산업 인프라 지원 등을 추진할 계획이다.
도는 2027년부터 2029년까지 성장엔진별로 국비 800억 원이 지원되면 동남권 4개 분야에는 모두 3200억 원 규모의 연구개발 자금이 투입될 것으로 내다봤다. 시제품 제작과 판로 개척 등 중소기업 사업화 지원도 이뤄질 전망이다.
박완수 경남지사는 회의에서 우주항공·로봇·MASGA를 중심으로 한 제1호 메가특구의 우선 지정을 정부에 건의했다. 성장엔진 지원기준을 마련할 때 지역별 산업 규모와 성장 가능성, 수도권과의 거리 등을 반영해 달라고도 요청했다.
박 지사는 우주항공복합도시 건설 특별법과 남해안권 발전 특별법의 조속한 제정도 건의했다. 창원권 개발제한구역과 진해 비행안전구역 규제 개선, 동대구~창원~가덕도신공항 고속화철도와 창원~김해 비음산터널 건설 등 교통망 확충도 함께 요청했다.
대통령은 제2 창원국가산단 지정과 창원권 개발제한구역 해제, 창원 진해지역 비행안전구역 규제 완화와 관련해 지방 주도 성장에 필요한 개발 수요가 있으면 지원을 검토할 필요가 있다는 취지로 언급하고 관계 부처에 검토를 지시했다고 경남도는 전했다.
박 지사는 지방교부세 재원을 줄여 미래대응기금을 조성하는 방식은 지방재정 부담을 키울 수 있다며 재원 조달 구조의 재검토도 요구했다. 경남도는 경남대도약 첨단산업 추진단을 중심으로 기업 투자를 유치하고, 주력산업에 피지컬 인공지능(AI)을 접목하는 사업을 추진할 계획이다.
news2349@newspim.com