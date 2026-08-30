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[르포] AI가 오상욱 펜싱 움직임 읽었다…SKT, 펜싱 'AI 코치' 실전 시험

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AI 핵심 요약

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  • SK텔레콤이 26일 진천선수촌서 SKT-FAN 공개했다.
  • 펜싱 영상 분석을 1시간서 10분 안팎으로 줄였다.
  • 아시안게임 실전 거쳐 2028년까지 고도화한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

20분 경기 영상 분석 1시간→10분…반복 업무 90% 자동화 목표
송세라·오상욱 "시간 절약 가장 커…놓친 장면·상대 약점까지 파악"
센서 없이 선수 움직임 추적…득실점·공격 패턴 자동 분석
칼의 움직임·공격권 판단은 아직 숙제…코칭스태프 검토 병행

[진천=뉴스핌] 조민교 기자 = 충북 진천선수촌 국가대표 전력분석실. 화면에 표시된 펜싱 경기영상 옆 'AI(인공지능)분석 버튼'을 누르자 득점 장면이 자동으로 잘려 타임라인에 표시됐다. 이어 선수의 이동 경로와 공격 패턴이 정리됐고 어떤 상황에서 공격 타이밍을 놓쳤는지까지 문장으로 풀어쓴 전술 보고서가 나타났다.

SK텔레콤의 펜싱 AI 전력분석 시스템 'SKT-FAN(Fencing AI Nexus)'은 전력분석관이 수차례 영상을 돌려보며 직접 찾아야 했던 장면을 자동으로 분류하는 것은 물론 선수의 스텝과 이동, 공격 패턴을 추적하고 이를 전술적인 언어로 해석한다. 20분짜리 경기 한 편을 분석하는 데 약 1시간이 걸렸던 작업 시간은 10분 안팎으로 줄었다.

SK텔레콤은 26일 진천선수촌에서 2026 아이치·나고야 아시안게임을 앞둔 'Team SKT' 출정식을 열고 SKT-FAN을 실제 훈련 현장에 적용하는 모습을 공개했다. 올해 아시안게임을 실전 시험대로 삼아 2028년 로스앤젤레스(LA) 올림픽까지 시스템을 고도화한다는 계획이다.

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 진천에 위치한 선수촌 전경. 26일 직접 방문해 SKT가 개발한 SKT-FAN 기술에 대한 설명을 들었다.2026.08.26 whalsry94@newspim.com

◆ 1시간 분석 10분으로…전력분석관 반복 작업 줄인다

SKT-FAN를 통해 전력분석관이 경기 영상을 반복해서 확인하는 데 드는 시간을 크게 줄일 수 있다는 점이 가장 획기적이었다.

영상을 시스템에 등록하면 AI가 먼저 점수가 발생한 시점을 찾아 영상을 자동으로 나눈다. 이어 선수 움직임과 득·실점 장면을 추적해 하이라이트를 만들고, 선수별 공격 패턴과 장단점까지 데이터로 정리한다. 이 과정에 걸리는 시간은 10분 내외다. 기존에는 전력분석관이 영상을 여러 차례 돌려보며 직접 찾아야 했던 작업이다. SK텔레콤은 이처럼 반복적으로 이뤄지는 영상 분석 작업의 90% 이상을 자동화하는 것을 목표로 하고 있다.

시간은 줄었지만 분석은 정교해졌다. 경기 영상을 분석하는 것만으로 선수의 움직임과 패턴을 데이터화할 수 있다. 별도의 고가 웨어러블 센서를 선수 몸에 부착하지 않고도 컴퓨터 비전 기술을 활용해 스텝과 이동, 공격 동작 등 선수의 움직임을 영상만으로 추적할 수 있기 때문이다.

AI가 경기 상황을 전술적인 언어로 해석하는 기능도 더해졌다. 선수가 어떤 거리에서 접근했는지, 공격 타이밍이 빨랐는지 늦었는지, 상대가 어떤 방식으로 대응했는지를 전술 분석 보고서 형태로 정리한다. 코치가 경험적으로 판단해 온 내용을 보다 구체적인 언어로 보여줘 선수와 코칭스태프가 같은 경기 장면을 이해하는 데 도움을 준다.

원우영 펜싱 국가대표 코치는 "기존에 생각하지 못했던 부분을 AI가 풀어서 설명해주면서 선수들과 대화하는 게 편해졌다"며 "선수들의 작은 스텝 변화나 동작, 성향을 디테일하게 설명해주는 부분이 큰 도움이 된다"고 말했다.

여자 펜싱 에페 국가대표팀 선수들과 함재만 코치가 SKT의 펜싱 AI 전력분석 시스템 SKT-FAN을 활용해 전력 분석을 하는 모습. 1번 사진. (왼쪽부터) 이혜인 선수, 양승혜 선수, 함재만 코치, 임태희 선수, 송세라 선수 [사진=SK텔레콤 제공]

이날 현장에서는 AI의 분석이 실제 코치의 판단과 얼마나 맞아떨어지는지 즉석에서 확인하는 장면도 연출됐다. 상대 선수가 공격을 시도했다 실패해 공격권이 넘어간 상황에서 오상욱 선수가 곧바로 역습에 나서 득점에 성공한 장면을 놓고 AI와 코치의 분석을 비교했다.

AI는 오상욱 선수가 상대 공격 실패 직후 빈틈을 파고들어 역습에 성공한 흐름을 짚어냈고, 공격 타이밍과 움직임을 중심으로 해당 장면을 풀어냈다. 원 코치 역시 같은 장면을 두고 비슷한 전술적 판단을 내놨다. 표현 방식은 달랐지만 AI가 데이터로 도출한 분석과 코치가 경험을 바탕으로 내린 판단은 비슷한 방향을 가리켰다.

SK텔레콤은 분석 속도 향상과 함께 코칭 노하우를 데이터로 축적하는 것을 목표로 한다. 코치와 전력분석관이 오랜 경험으로 체득한 전술적 직관과 노하우를 AI가 경기 데이터와 결합해 보다 구체적인 문장과 지표로 정리한다. 사람이 머릿속에서 판단하던 '암묵지'를 선수들과 공유할 수 있는 '형식지'로 바꾸겠다는 구상이다.

◆ 아직은 'AI 코치' 아닌 보조 분석관…칼 움직임·공격권은 숙제

아직 SKT-FAN이 코치의 판단을 대신할 정도는 아니다. 가장 대표적인 한계가 칼의 움직임과 공격권 판단이다. 펜싱은 두 선수의 득점등이 동시에 들어오는 상황에서도 누가 공격권을 가졌는지에 따라 판정이 달라질 수 있다. 선수의 단순 이동 경로나 스텝만 분석해서는 완전히 설명하기 어려운 영역이다.

원 코치는 "불이 하나 들어왔을 때는 육안으로 확실하게 볼 수 있지만 두 개가 같이 들어오면 누가 이겼는지 심판이 판정한다"며 "앞으로는 칼의 라인이나 공격권까지 디테일하게 분석해주면 좋겠다"고 말했다.

AI가 내놓은 분석 역시 최종 판단은 아니다. 실제 훈련에 적용하기 전에는 코치와 전력분석관의 검토 과정이 필요하다. SK텔레콤도 AI가 사람을 대체하기보다 반복적인 분석 작업을 줄여주는 보조 수단이라는 점을 강조하고 있다.

해당 기술을 개발한 최종혁 SK텔레콤 스포츠마케팅팀 매니저는 "AI가 잘할 수 있는 부분은 AI가 맡지만 모든 것을 대체할 수는 없다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 원우영 펜싱 국가대표 코치가 SKT-FAN과 관련한 경험담을 설명하고 있다. 2026.08.26 whalsry94@newspim.com

SKT-FAN은 이제부터 시작이다. 이 기술은 올해 초 개발을 시작해 5월께 베타 테스트를 거쳤고 이달부터 선수단이 본격적으로 사용하기 시작했다. 현재도 선수와 코칭스태프의 피드백을 받아 공격권과 칼의 움직임 등 분석 범위를 계속 넓히고 있다.

향후 SK텔레콤의 AI 기술과 개발 인력이 본격적으로 결합될 경우 기능이 빠르게 고도화될 것으로 보인다. 지금은 경기 영상을 빠르게 나누고 선수 움직임과 전술을 분석하는 단계지만, 데이터가 쌓이고 공격권과 칼의 궤적까지 읽어낼 수 있게 되면 상대 선수의 습관과 전술을 보다 정교하게 분석하고 훈련 방향을 제시하는 수준으로 역할이 확대될 수 있다는 기대가 나온다.

SK텔레콤은 이번 아이치·나고야 아시안게임을 SKT-FAN의 첫 실전 시험대로 삼는다. 실제 경기와 훈련 과정에서 성능과 활용도를 검증하고 기능을 보완해 최종적으로는 2028년 LA올림픽까지 기술을 고도화한다는 계획이다.

24년째 대한펜싱협회를 지원해 온 SK텔레콤의 스포츠 후원 방식도 돈과 인력 중심에서 AI 기술까지 넓어지고 있다. 

권영상 SKT Comm지원실장은 "SKT의 AI 기술과 오랜 스포츠 후원 노하우에 국민들의 뜨거운 응원까지 더해, Team SKT 선수단에게 든든한 힘이 되길 바란다"고 말했다.

mkyo@newspim.com

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달러값 떨어지자 '사자' 몰렸다 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 달러/원 환율이 큰 폭으로 하락하면서 달러화 선취매가 늘어난 영향으로 지난달 거주자외화예금이 역대 최대를 기록했다. 달러화예금도 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 한국은행이 28일 발표한 '2026년 7월중 거주자외화예금 동향'에 따르면 7월 말 기준 외국환은행의 거주자외화예금 잔액은 1283억4000만달러로 전월 말보다 150억1000만달러 증가했다. 잔액 기준 역대 최대치로 지난해 12월 기록한 종전 최고치인 1194억3000만달러를 7개월 만에 넘어섰다. 월간 증가폭도 지난해 12월 158억8000만달러에 이어 역대 두 번째로 컸다. [자료=한국은행] 거주자외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국기업 등이 국내 은행에 예치한 외화예금을 말한다. 가장 큰 비중을 차지하는 달러화예금은 1089억2000만달러로 전월보다 111억2000만달러 증가해 역대 최대를 기록했다. 달러화예금 잔액이 1000억달러를 넘어선 것은 관련 통계 작성 이후 처음이다. 전체 거주자외화예금의 84.9%를 차지했다. 달러/원 환율이 지난 6월 말 1549.4원에서 7월 말 1424.0원으로 한 달 새 125.4원 떨어지면서 달러화 선취매가 늘어난 영향이다. 대기업의 경상대금 수취와 증권사의 외화채권 발행자금, 고객예탁금 유입도 달러화예금 증가에 영향을 미쳤다. 유로화와 엔화예금도 증가했다. 유로화예금은 일부 기업의 경상대금 수취 등으로 전월보다 22억2000만달러 늘어난 80억6000만달러를 기록했다. 엔화예금은 일부 기업의 배당금 지급 목적 예치와 증권사의 외화채권 발행자금 유입 등으로 15억달러 증가한 86억1000만달러로 집계됐다. 위안화예금은 전월보다 2000만달러 증가한 12억9000만달러를 기록했다. 영국 파운드화와 호주 달러화 등이 포함된 기타통화 예금은 14억6000만달러로 전월보다 1억6000만달러 증가했다. 예금 주체별로는 기업예금과 개인예금이 모두 늘었다. 기업예금 잔액은 전월보다 135억7000만달러 증가한 1125억6000만달러로 전체 외화예금의 87.7%를 차지했다. 이 가운데 기업의 달러화예금은 전월보다 101억1000만달러 늘어난 956억9000만달러로 집계됐다. 개인예금은 157억7000만달러로 한 달 새 14억4000만달러 증가했다. 개인이 보유한 달러화예금도 10억1000만달러 늘어난 132억3000만달러를 기록했다. 은행별로는 국내은행의 외화예금 잔액이 1023억9000만달러로 전월보다 96억1000만달러 증가했다. 외국은행 국내지점은 259억5000만달러로 54억달러 증가한 것으로 집계됐다. eoyn2@newspim.com 2026-08-28 12:00
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'헌법재판관 미임명' 한덕수 5년 구형 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 내란특검이 윤석열 전 대통령의 탄핵을 저지할 목적으로 헌법재판관을 임명하지 않았다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에게 징역 5년을 구형했다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 28일 직무유기 등 혐의를 받는 한 전 총리와 정진석 전 대통령 비서실장·김주현 전 대통령실 민정수석·이원모 전 공직기강비서관의 결심 공판을 열었다. 한덕수 전 국무총리 [사진=뉴스핌 DB] 한 전 총리는 윤 전 대통령의 직무가 정지됐던 지난 2024년 12월 대통령 권한대행을 역임하며 국회가 추천한 헌법재판관 후보자 3인(마은혁·정계선·조한창)을 의도적으로 임명하지 않았다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 마은혁 재판관이 헌법재판관 후보자로 채택되자 그가 진보 성향 판사 모임인 우리법연구회 회원인 점, 판사 임관 전 운동권 조직과 진보 정당에서 활동했던 점 등이 대두되며 보수 진영의 비판이 이어졌다. 특검은 한 전 총리가 이런 상황을 참작해 윤 전 대통령의 탄핵 인용 결정을 저지하려는 목적으로 마 재판관의 임명을 104일간 미루고, 마용주 대법관 임명도 3개월 넘게 미뤘다고 본다. 또 지난해 4월 적법한 인사 검증을 거치지 않고 윤 전 대통령의 측근으로 알려진 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명했다는 직권남용 권리행사 방해 혐의도 있다.  특검 측은 최종 구형을 통해 "피고인들은 국회가 선출한 헌법재판관을 임명하지 않아 헌법재판소의 정상적인 구성을 방해하고 국회 동의까지 모두 마친 대법관마저 임명하지 않아 사법부의 정상적인 구성까지 지연시켰다"며 "그 결과는 국정과 헌법기관의 마비였다"고 밝혔다. 이어 "공무원이 행사하는 권한은 본래 공무원 자신의 것이 아니라 국민의 것이다. 그런데 이 사건 피고인들은 권한을 위임한 국민을 배신했다"고 비판했다. 아울러 "(이들의 행위로) 국민이 국가기관의 공식적인 절차를 믿을 수 있다는 신뢰, 그리고 최고위 공직자가 국민 앞에서 하는 말을 믿을 수 있다는 최소한의 신뢰까지 훼손됐다"고 짚었다. 특검 측은 "불의한 권력 앞에서 자신의 자리를 지키는 것보다 헌법과 양심을 지키는 것이 공직자의 의무라는 것을, 국민이 맡긴 권한을 자신의 이익을 위하여 사용했을 때는 반드시 그에 상응하는 책임이 따른다는 것을, 이 판결을 통해 분명하게 남겨 주시기 바란다"고 재판부에 요청했다. 이날 특검은 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장과 김 전 민정수석은 모두 징역 4년을, 이 전 비서관에게는 징역 3년을 구형했다. 100wins@newspim.com 2026-08-28 13:52

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