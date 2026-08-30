[르포] AI가 오상욱 펜싱 움직임 읽었다…SKT, 펜싱 'AI 코치' 실전 시험

20분 경기 영상 분석 1시간→10분…반복 업무 90% 자동화 목표

송세라·오상욱 "시간 절약 가장 커…놓친 장면·상대 약점까지 파악"

센서 없이 선수 움직임 추적…득실점·공격 패턴 자동 분석

칼의 움직임·공격권 판단은 아직 숙제…코칭스태프 검토 병행

[진천=뉴스핌] 조민교 기자 = 충북 진천선수촌 국가대표 전력분석실. 화면에 표시된 펜싱 경기영상 옆 'AI(인공지능)분석 버튼'을 누르자 득점 장면이 자동으로 잘려 타임라인에 표시됐다. 이어 선수의 이동 경로와 공격 패턴이 정리됐고 어떤 상황에서 공격 타이밍을 놓쳤는지까지 문장으로 풀어쓴 전술 보고서가 나타났다.

SK텔레콤의 펜싱 AI 전력분석 시스템 'SKT-FAN(Fencing AI Nexus)'은 전력분석관이 수차례 영상을 돌려보며 직접 찾아야 했던 장면을 자동으로 분류하는 것은 물론 선수의 스텝과 이동, 공격 패턴을 추적하고 이를 전술적인 언어로 해석한다. 20분짜리 경기 한 편을 분석하는 데 약 1시간이 걸렸던 작업 시간은 10분 안팎으로 줄었다.

SK텔레콤은 26일 진천선수촌에서 2026 아이치·나고야 아시안게임을 앞둔 'Team SKT' 출정식을 열고 SKT-FAN을 실제 훈련 현장에 적용하는 모습을 공개했다. 올해 아시안게임을 실전 시험대로 삼아 2028년 로스앤젤레스(LA) 올림픽까지 시스템을 고도화한다는 계획이다.

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 진천에 위치한 선수촌 전경. 26일 직접 방문해 SKT가 개발한 SKT-FAN 기술에 대한 설명을 들었다.2026.08.26 whalsry94@newspim.com

◆ 1시간 분석 10분으로…전력분석관 반복 작업 줄인다

SKT-FAN를 통해 전력분석관이 경기 영상을 반복해서 확인하는 데 드는 시간을 크게 줄일 수 있다는 점이 가장 획기적이었다.

영상을 시스템에 등록하면 AI가 먼저 점수가 발생한 시점을 찾아 영상을 자동으로 나눈다. 이어 선수 움직임과 득·실점 장면을 추적해 하이라이트를 만들고, 선수별 공격 패턴과 장단점까지 데이터로 정리한다. 이 과정에 걸리는 시간은 10분 내외다. 기존에는 전력분석관이 영상을 여러 차례 돌려보며 직접 찾아야 했던 작업이다. SK텔레콤은 이처럼 반복적으로 이뤄지는 영상 분석 작업의 90% 이상을 자동화하는 것을 목표로 하고 있다.

시간은 줄었지만 분석은 정교해졌다. 경기 영상을 분석하는 것만으로 선수의 움직임과 패턴을 데이터화할 수 있다. 별도의 고가 웨어러블 센서를 선수 몸에 부착하지 않고도 컴퓨터 비전 기술을 활용해 스텝과 이동, 공격 동작 등 선수의 움직임을 영상만으로 추적할 수 있기 때문이다.

AI가 경기 상황을 전술적인 언어로 해석하는 기능도 더해졌다. 선수가 어떤 거리에서 접근했는지, 공격 타이밍이 빨랐는지 늦었는지, 상대가 어떤 방식으로 대응했는지를 전술 분석 보고서 형태로 정리한다. 코치가 경험적으로 판단해 온 내용을 보다 구체적인 언어로 보여줘 선수와 코칭스태프가 같은 경기 장면을 이해하는 데 도움을 준다.

원우영 펜싱 국가대표 코치는 "기존에 생각하지 못했던 부분을 AI가 풀어서 설명해주면서 선수들과 대화하는 게 편해졌다"며 "선수들의 작은 스텝 변화나 동작, 성향을 디테일하게 설명해주는 부분이 큰 도움이 된다"고 말했다.

여자 펜싱 에페 국가대표팀 선수들과 함재만 코치가 SKT의 펜싱 AI 전력분석 시스템 SKT-FAN을 활용해 전력 분석을 하는 모습. 1번 사진. (왼쪽부터) 이혜인 선수, 양승혜 선수, 함재만 코치, 임태희 선수, 송세라 선수 [사진=SK텔레콤 제공]

이날 현장에서는 AI의 분석이 실제 코치의 판단과 얼마나 맞아떨어지는지 즉석에서 확인하는 장면도 연출됐다. 상대 선수가 공격을 시도했다 실패해 공격권이 넘어간 상황에서 오상욱 선수가 곧바로 역습에 나서 득점에 성공한 장면을 놓고 AI와 코치의 분석을 비교했다.

AI는 오상욱 선수가 상대 공격 실패 직후 빈틈을 파고들어 역습에 성공한 흐름을 짚어냈고, 공격 타이밍과 움직임을 중심으로 해당 장면을 풀어냈다. 원 코치 역시 같은 장면을 두고 비슷한 전술적 판단을 내놨다. 표현 방식은 달랐지만 AI가 데이터로 도출한 분석과 코치가 경험을 바탕으로 내린 판단은 비슷한 방향을 가리켰다.

SK텔레콤은 분석 속도 향상과 함께 코칭 노하우를 데이터로 축적하는 것을 목표로 한다. 코치와 전력분석관이 오랜 경험으로 체득한 전술적 직관과 노하우를 AI가 경기 데이터와 결합해 보다 구체적인 문장과 지표로 정리한다. 사람이 머릿속에서 판단하던 '암묵지'를 선수들과 공유할 수 있는 '형식지'로 바꾸겠다는 구상이다.

◆ 아직은 'AI 코치' 아닌 보조 분석관…칼 움직임·공격권은 숙제

아직 SKT-FAN이 코치의 판단을 대신할 정도는 아니다. 가장 대표적인 한계가 칼의 움직임과 공격권 판단이다. 펜싱은 두 선수의 득점등이 동시에 들어오는 상황에서도 누가 공격권을 가졌는지에 따라 판정이 달라질 수 있다. 선수의 단순 이동 경로나 스텝만 분석해서는 완전히 설명하기 어려운 영역이다.

원 코치는 "불이 하나 들어왔을 때는 육안으로 확실하게 볼 수 있지만 두 개가 같이 들어오면 누가 이겼는지 심판이 판정한다"며 "앞으로는 칼의 라인이나 공격권까지 디테일하게 분석해주면 좋겠다"고 말했다.

AI가 내놓은 분석 역시 최종 판단은 아니다. 실제 훈련에 적용하기 전에는 코치와 전력분석관의 검토 과정이 필요하다. SK텔레콤도 AI가 사람을 대체하기보다 반복적인 분석 작업을 줄여주는 보조 수단이라는 점을 강조하고 있다.

해당 기술을 개발한 최종혁 SK텔레콤 스포츠마케팅팀 매니저는 "AI가 잘할 수 있는 부분은 AI가 맡지만 모든 것을 대체할 수는 없다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 원우영 펜싱 국가대표 코치가 SKT-FAN과 관련한 경험담을 설명하고 있다. 2026.08.26 whalsry94@newspim.com

SKT-FAN은 이제부터 시작이다. 이 기술은 올해 초 개발을 시작해 5월께 베타 테스트를 거쳤고 이달부터 선수단이 본격적으로 사용하기 시작했다. 현재도 선수와 코칭스태프의 피드백을 받아 공격권과 칼의 움직임 등 분석 범위를 계속 넓히고 있다.

향후 SK텔레콤의 AI 기술과 개발 인력이 본격적으로 결합될 경우 기능이 빠르게 고도화될 것으로 보인다. 지금은 경기 영상을 빠르게 나누고 선수 움직임과 전술을 분석하는 단계지만, 데이터가 쌓이고 공격권과 칼의 궤적까지 읽어낼 수 있게 되면 상대 선수의 습관과 전술을 보다 정교하게 분석하고 훈련 방향을 제시하는 수준으로 역할이 확대될 수 있다는 기대가 나온다.

SK텔레콤은 이번 아이치·나고야 아시안게임을 SKT-FAN의 첫 실전 시험대로 삼는다. 실제 경기와 훈련 과정에서 성능과 활용도를 검증하고 기능을 보완해 최종적으로는 2028년 LA올림픽까지 기술을 고도화한다는 계획이다.

24년째 대한펜싱협회를 지원해 온 SK텔레콤의 스포츠 후원 방식도 돈과 인력 중심에서 AI 기술까지 넓어지고 있다.

권영상 SKT Comm지원실장은 "SKT의 AI 기술과 오랜 스포츠 후원 노하우에 국민들의 뜨거운 응원까지 더해, Team SKT 선수단에게 든든한 힘이 되길 바란다"고 말했다.

mkyo@newspim.com