NFL 샌프란시스코 구단주, 성매매 시도하다 머그샷 '망신살'

AI 핵심 요약beta
- 제드 요크 49ers 구단주가 26일 성매매 시도했다
- 오하이오주 함정수사에 걸려 경범죄로 바뀌었다
- 징역 1일과 벌금 1150달러를 선고받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국프로풋볼(NFL) 샌프란시스코 포티나이너스(49ers)의 제드 요크 구단주가 가명을 사용해 성매매를 시도하다 경찰에 잡혀 곤욕을 치렀다.
26일(한국시간) AP통신이 입수한 오하이오주 인신매매 전담반 경찰 보고서에 따르면 요크 구단주는 함정 수사 중이던 경찰에게 가명으로 문자를 보내 성매매를 시도하다 적발됐다. 요크 구단주는 성매매 웹사이트 광고를 보고 '조'라는 가명으로 먼저 연락을 취했다. 이후 렌터카를 몰고 약속 장소인 오하이오주 이스트 팰러스타인의 한 주택 단지로 이동했다. 하지만 현장에 도착하자마자 잠복 중이던 경찰에 검문당하며 덜미를 잡혔다. 경찰은 현장에서 성매매 대금으로 추정되는 현금과 범행에 사용된 휴대전화를 압수했다.
수사 당국은 당초 요크 구단주를 성매매 혐의로 기소했다. 그러나 유죄 인정 협상 과정에서 소란 행위 및 범죄 도구(휴대전화) 소지 등 2개 경범죄로 혐의를 변경했다. 법정에 출석한 요크 구단주는 불항쟁 답변서를 제출하며 유죄를 인정했다. 머그샷을 찍은 요크 구단주는 징역 1일(하루 복역 처리)과 벌금 1150달러(약 159만원)를 선고받고 풀려났다. 사건 직후 제출된 기록 말소 신청은 기각됐다.
순자산 5억 달러(약 6600억 원)에 달하는 요크 구단주는 샌프란시스코 49ers 외에도 투자회사를 통해 잉글랜드 프리미어리그 리즈 유나이티드와 스코틀랜드 명문 레인저스의 공동 구단주를 맡고 있다. 특히 레인저스는 최근 한국 축구 유망주 김민수 영입을 앞두고 있어 국내 팬들에게도 이름이 알려진 구단이다.
NFL 사무국은 리더십 및 개인 행동 수칙에 따라 이번 사건을 엄중히 바라보고 있다. 규정 위반이 최종 확인될 경우 벌금이나 자격 정지 등 중징계가 내려질 수 있다. 카일 섀너핸 샌프란시스코 감독은 "힘든 상황이지만 구단 운영과 비전에는 영향이 없을 것"이라며 사태 진화에 나섰다.
psoq1337@newspim.com