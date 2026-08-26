순창군, 민선9기 공약실행 준비 마무리…군민 체감형 정책 추진

AI 핵심 요약beta
- 순창군은 26일 민선 9기 공약 실행계획을 최종 점검했다.
- 군은 효과 낮은 사업은 제외하고 일부는 자체관리로 전환했다.
- 순창군은 9월 주민의견을 수렴해 11월 최종 확정할 계획이다.
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9월 주민배심원 의견 수렴 거쳐 11월 민선 9기 공약 최종 확정
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 민선 9기 공약의 실행 가능성과 정책 효과를 최종 점검하고 군민이 체감할 수 있는 성과 창출을 위한 본격적인 추진 체계에 들어갔다고 26일 밝혔다.
순창군은 전날 최영일 순창군수 주재로 관련 간부공무원이 참석한 가운데 '민선 9기 공약실천계획 최종 검토보고회'를 개최했다.
이번 보고회에서는 앞서 진행된 1차 검토 결과를 바탕으로 공약별 구체적인 실행방안과 실천계획을 최종 점검하고 정책 실행력을 높이는 방안을 논의했다.
특히 군민 체감도와 정책효과, 사업 실현 가능성, 재정 여건 등을 종합적으로 살펴 공약의 실효성을 높이는 데 중점을 뒀다.
검토 결과 정책효과가 낮거나 재정 투입에 비해 실효성이 부족한 사업은 공약에서 제외하거나 내용을 조정하기로 했다.
또 관광·체육·농업 분야 일부 사업 가운데 전북특별자치도와 교육지원청 등 유관기관과의 협의가 필요한 사업은 군의 단독 추진에 한계가 있다고 판단해 자체관리사업으로 전환하고 지속적으로 추진하기로 했다.
개별 공약에 대한 보완방안도 논의됐다. 마을 방문 건의에서 시작된 '골목 방역기동대 운영'은 현장 대응력과 기동성을 높이는 방향으로 사업계획을 보완한다.
반면 '공무원 주 4.5일제 시범운영'은 행정인력 여건과 대민 행정서비스에 미칠 영향을 고려해 공약에서 제외하기로 했다. 대신 직원 근무여건과 조직문화 개선을 위한 별도 대안을 지속적으로 모색할 계획이다.
최영일 순창군수는 "민선 9기 공약은 순창의 새로운 변화를 이끌어갈 군민과의 약속"이라며 "이번 보고회를 계기로 검토단계에서 본격적인 공약 실행단계로 전환해 군민이 변화를 체감할 수 있도록 속도감 있게 추진해 달라"고 당부했다.
순창군은 이번 검토 결과를 토대로 세부 실천계획을 보완한 뒤 9월부터 주민배심원 회의를 운영해 공약 조정사항 등에 대한 군민 의견을 수렴할 예정이다. 이어 11월까지 민선 9기 공약 실천계획을 최종 확정할 방침이다.
lbs0964@newspim.com