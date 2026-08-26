충주시의회, 광주·군산 돌며 '골목상권·쓰레기' 해법 찾기

AI 핵심 요약beta
- 충주시의회가 25~26일 광주·군산을 찾아 현장 정책을 살폈다.
- 골목형상점가 운영과 청년몰·빈 점포 활용 사례를 점검했다.
- 폐자원에너지화시설도 살펴 충주 적용 방안을 검토했다.
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[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충주시의회가 광주와 군산의 지역경제·자원순환 현장을 잇따라 찾아 충주에 적용할 정책 발굴에 나섰다.
시의회는 25~26일 의원 9명과 시청 관련 공무원들이 참여한 가운데 광주광역시 서구와 전북특별자치도 군산시를 방문해 주요 정책 현장을 살폈다.
첫날 광주 서구 소상공인경영지원센터와 골목형상점가를 찾은 의원들은 골목형상점가 지정 이후 온누리상품권 이용과 매출 변화, 상권 운영 실태 등을 확인했다. 제도 지정이 실제 상권 활성화로 이어졌는지를 현장에서 살펴본 것이다.
군산에서는 군산공설시장을 방문해 청년몰 운영 방식과 빈 점포 활용 사례를 들여다봤다. 전통시장 내 비어 있는 공간을 청년 창업과 연계해 상권에 활력을 불어넣는 방식이다.
폐자원에너지화시설에서는 폐기물 소각과 재활용품 선별 과정, 소각열 회수 시스템 등을 점검했다. 쓰레기 처리를 넘어 폐기물에서 에너지를 회수하는 운영 방식이 주요 관심사였다.
충주시의회는 이번 방문 결과를 토대로 충주지역 골목형상점가 지정 대상과 구역 기준을 개선하고 빈 점포 활용 방안을 검토하기로 했다. 소각 여열 활용과 에너지 회수 성과 관리 등 자원 순환 분야의 적용 가능성도 함께 살핀다.
시의회 관계자는 "다른 지역의 정책을 단순히 따라 하기보다 현장에서 운영 방식과 지역 여건을 직접 확인하는 것이 중요하다"며 "충주에 맞는 정책으로 구체화할 수 있도록 현장 중심의 의정활동과 연구를 이어가겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com