사천시, 청렴지킴이 역량강화 워크숍…반부패 제도 이해 증진

AI 핵심 요약beta
- 사천시가 26일 청렴지킴이 역량강화 워크숍을 열었다.
- 직원 100명이 반부패 제도와 실무 역량을 점검했다.
- 청탁금지법 등 특강과 체험으로 청렴문화 확산을 다졌다.
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[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시가 부서별 청렴지킴이를 대상으로 반부패 제도와 실무 역량 점검에 나섰다.
시는 26일 KB인재니움 사천연수원에서 직원 100명이 참석한 가운데 '2026년 청렴지킴이 역량강화 워크숍'을 개최했다고 밝혔다.
시는 부서별로 청렴지킴이를 지정해 청렴정책을 추진하고 있다. 청렴지킴이는 부패 취약 분야를 점검하고 조직 내 청렴문화를 확산하는 역할을 맡는다.
이번 워크숍은 청렴지킴이의 역할을 재정립하고 청렴·반부패 제도에 대한 이해와 업무 적용 능력을 높이기 위해 마련됐다.
행사에서는 청탁금지법, 이해충돌방지법, 공무원 행동강령 등을 주제로 한 특강이 진행됐다. 참여자들은 청렴 문구를 담은 캘리그라피 무드등을 만드는 체험 프로그램에도 참여했다.
박동식 시장은 "적극행정과 친절을 바탕으로 시민 신뢰를 얻는 청렴행정이 필요하다"며 "청렴이 조직문화로 자리 잡도록 노력해야 한다"고 말했다.
m25322532@newspim.com