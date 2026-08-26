안성~강남 고속버스 계통분리 국토부 심의 통과

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 26일 강남·광주 고속버스 개선안을 통과시켰다.
- 안성~강남 노선은 일죽·공도 2개 계통으로 분리했다.
- 안성~광주 노선은 공도 경유를 늘려 10·11월 시행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시 동·서부권 주민들의 수도권 출퇴근길과 장거리 이동 편의가 크게 개선될 것으로 기대된다.
26일 시에 따르면 권역별 대중교통 사각지대를 해소하기 위해 추진해 온 '안성~강남 고속버스 계통분리' 및 '안성~광주 고속버스 경유지 추가' 안건이 국토교통부 여객자동차운수사업 조정위원회 심의를 최종 통과됐다.
이에 따라 기존 '안성~강남' 단일 고속버스 노선(1일 24회)은 일죽~안성~공도~강남 노선(1일 10회)과 공도~안성~강남 노선(1일 14회)의 2개 계통으로 분리되어 운영된다.
또한 그동안 서울행 광역교통망 접근이 상대적으로 열악했던 일죽 등 동부권 주민들의 통행권이 제도적으로 보장받게 됐다.
아울러 서부권과 시내권 주민들 역시 기존 서울 방면 직행좌석 광역버스(4401번, 4402번) 외에 고속버스를 이용한 강남 접근이 가능해졌다.
이와 함께 안성~광주 시외버스 노선도 관내 중간 경유지로 '공도터미널'과 '주은·풍림아파트 정류소' 2개소를 추가로 경유하도록 결정돼 공도 지역 주민들이 호남권 등으로 이동할 때 광역 이동 서비스를 한층 더 편리하게 이용할 수 있게 됐다.
시 관계자는 "이번 계통분리는 광역버스 노선 변경이 아닌 기존 시외버스의 효율적인 조정을 통해 동부권과 서부권 주민 모두의 이동권을 고르게 보장하기 위한 조치"라며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 쾌적하고 편리한 대중교통 환경을 만들어 가겠다"고 전했다.
새로운 노선은 운수업체의 준비 과정을 거쳐 오는 10월부터 '일죽~안성~강남' 노선 운행과 '안성~광주' 노선 경유지 추가를 우선 시행하고 11월 중에는 '공도~강남' 노선이 순차적으로 개통된다.
lsg0025@newspim.com