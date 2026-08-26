안성시, 경기도 추경 편성에 선제 대응

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 26일 경기도 추경 영향 보고회를 열었다.
- 경기도 추경에 시 직접 영향 보조사업은 34개였다.
- 시비 추가 부담은 44억 원 규모로 추산됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 경기도의 추가경정예산 편성에 따른 시 재정 영향을 선제적으로 파악하고 시비 부담을 최소화하기 위해 나섰다.
26일 안성시에 따르면 시는 '경기도 제2회 추경예산 편성 영향 파악 보고회'를 열고 경기도의 추경 편성이 시 재정에 미치는 영향과 사업별 대응 방향을 면밀히 점검했다.
그 결과 경기도 추경안 중 안성시 재정에 직접적인 영향을 미치는 보조사업은 총 34개로 집계됐다.
특히 도비 보조사업의 부담 비율 및 사업비 조정 등에 따라 안성시가 추가로 매칭해 부담해야 할 예산은 약 44억 원 규모에 이르는 것으로 추산됐다.
이에 따라 시는 경기도 추경안이 도의회에서 최종 확정될 때까지 보조사업비 변경 사항과 시비 추가 부담 규모를 지속적으로 모니터링할 계획이다.
아울러 도 추경안에는 누락됐으나 시 차원에서 시민들을 위해 추가로 재원을 확보해야 하는 필수 사업들을 적극 발굴해 나가기로 했다.
또한 도비 예산이 축소된 사업에 대해 관행적으로 시비를 전액 보전해 투입하던 방식을 지양하고 개별 사업의 필요성과 시의 재정 여건을 종합적으로 검토해 불요불급한 사업은 과감히 구조조정할 예정이다.
시 관계자는 "경기도 추경안에 따른 시 재정 영향을 선제적으로 파악하고 선제 대응함으로써 시민 생활과 밀접한 민생 사업들이 차질 없이 추진되도록 하겠다"며 "사업의 우선순위를 꼼꼼하게 따져 재원을 효율적으로 집행하고, 향후 국·도비 추가 확보 작업에도 적극적으로 나서겠다"고 전했다.
lsg0025@newspim.com