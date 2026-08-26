대전교육청, 위기학생 지원 '학교·지역사회 협력' 강화

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청은 26일 학생맞춤통합지원 워크숍을 열었다.
- 학교·지역사회가 복합위기 학생을 조기 발굴·지원하기 위해서다.
- 기관별 역할 재정립과 협업 강화 방안을 논의했다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 학교·지역사회 통합 네트워크를 통해 복합적인 위기에 놓인 학생을 조기에 발굴하고 맞춤형 지원 방안을 모색했다.
시교육청은 26일 케이더블유 컨벤션에서 교육청과 협력·거점학교, 학생 지원 유관기관 관계자 150여 명이 참석한 가운데 '2026년 학생맞춤통합지원 시 지원단 및 지역 네트워크 합동 워크숍'을 진행했다고 밝혔다.
이번 워크숍은복합위기 학생의 문제를 교육청과 학교, 지역사회가 함께 대응할 수 있는 협력체계를 강화하기 위해 마련됐다.
참석자들은 분임 토의를 통해 현장 경험을 공유하고 통합지원 체계 내실화와 학교·지역사회 간 협력 강화, 현장 중심의 맞춤 지원 방안 등을 논의했다.
특히 기관별 역할을 재정립하고 실효성 있는 협업 방안을 마련해 위기학생 발굴부터 지원까지 기관 간 소통과 연계를 강화하는 데 초점을 맞췄다.
오석진 교육감은 "학생들이 처한 위기 상황은 학교 내부의 노력만으로는 해결하기 어려운 복합적인 양상을 띠고 있다"며 "이번 워크숍을 통해 다져진 학교와 지역사회의 견고한 네트워크를 바탕으로 아이들의 건강한 성장을 돕는 맞춤형 교육 안전망을 완성해 나가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com