산청축제관광재단, 외국인 인플루언서 초청 팸투어 진행

AI 핵심 요약beta
- 산청축제관광재단이 25일부터 26일까지 외국인 인플루언서 팸투어를 진행했다.
- 참가자들은 동의보감촌서 한방·웰니스 체험을 즐기며 산청을 알렸다.
- 재단은 10월 2일부터 11일까지 축제가 열릴 예정이라고 밝혔다.
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해외 홍보 효과 기대 콘텐츠 강화
[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 산골 한방도시 경남 산청을 찾은 외국인 인플루언서들이 직접 약초를 다리고 족욕을 즐기며 산청의 가을 축제를 미리 체험했다.
산청축제관광재단은 25일부터 26일까지 이틀간 외국인 인플루언서를 초청해 글로벌 인플루언서 초청 팸투어를 진행하고 있다고 밝혔다.
이번 팸투어는 제26회 산청한방약초축제와 산청군의 한방·웰니스 관광 자원을 해외에 알리고 외국인 관광객 유치 기반을 넓히기 위한 취지로 마련됐다.
참가 인플루언서는 페루, 인도, 나이지리아, 우크라이나, 몽골 등 여러 국가 출신으로 구성됐으며 개별 SNS 채널을 통해 산청 지역 콘텐츠를 소개하는 역할을 맡았다.
이들은 제26회 산청한방약초축제 개최지인 동의보감촌을 방문해 무릉교, 동의전 등 주요 명소를 둘러보고 공진단 만들기, 약초 향기 복주머니 만들기, 족욕 등 한방·웰니스 체험 프로그램을 소화했다.
한국에서 가장 아름다운 마을 제1호로 지정된 남사예담촌과 천년고찰 대원사를 찾아 전통 마을 경관과 사찰 문화, 주변 자연환경을 둘러보며 산청의 역사·문화 자원을 확인했다.
참가 인플루언서들은 팸투어 기간 직접 촬영한 사진과 영상, 체험 소감을 각자의 SNS에 게시해 국내외 팔로워 약 14만9000명에게 산청 관광지를 소개할 계획이다.
재단은 이번 프로그램을 통해 산청의 한방·웰니스 관광 콘텐츠와 산청한방약초축제가 해외 잠재 관광객에게 보다 구체적으로 전달되고 외국인 관광객의 관심과 방문을 끌어내는 데 도움이 될 것으로 내다봤다.
제26회 산청한방약초축제는 오는 10월 2일부터 11일까지 산청군 동의보감촌 일원에서 열린다.
m25322532@newspim.com