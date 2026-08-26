대전시, 임산부에 친환경농산물 꾸러미…28일부터 배송

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 26일 임산부 친환경농산물 지원 신청을 받았다
- 올해 대전 임산부·산모 4370명에 연 24만원 꾸러미를 준다
- 배송은 28일 시작하며 주문은 12월 15일까지 가능하다
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 장바구니 물가 부담이 큰 임산부 가정에 연간 24만원 상당의 친환경농산물 꾸러미가 지원된다. 대전에서는 올해 4370명이 혜택을 받는다.
대전시는 '2026년 임산부 친환경농산물 지원사업' 대상자 주문을 이날부터 받고, 28일부터 꾸러미 배송을 시작한다고 26일 밝혔다.
시는 앞서 임산부 통합몰과 주소지 동 행정복지센터를 통해 신청을 받은 결과, 총 4386명 가운데 자격 요건을 충족한 4370명을 최종 선정했다.
지원 대상은 신청일 기준 대전에 주민등록을 두고 있는 임신부 또는 2025년 1월 1일 이후 출산한 산모다. 1인당 연간 24만 원 상당의 친환경농산물을 지원하며 이 가운데 본인 부담금은 4만8000원이다.
꾸러미는 유기농·무농약 농산물과 무항생제 축산물, 유기가공식품 등으로 구성된다.
선정자는 전용 온라인 쇼핑몰에서 고유번호를 입력해 회원가입한 뒤 원하는 품목을 직접 주문하면 된다. 1회 주문 금액은 4만원 이상 10만원 이하이며 주문은 오는 12월 15일까지 가능하다.
박익규 대전시 농생명정책과장은 "임산부 가정의 식비 부담을 덜고 아이들의 건강한 성장에 도움이 되길 기대한다"며 "친환경 농가의 안정적인 판로 확보에도 도움이 되도록 사업을 추진하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com