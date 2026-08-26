"왕 크니까 왕 귀엽다"…13m 꿈돌이·꿈순이, 대전 밤 밝힌다

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 26일 꿈돌이·꿈순이 초대형 조형물을 공개했다.
- 조형물은 10월 14일까지 갑천생태호수공원에 설치된다.
- 10월 17일부터는 한밭수목원으로 옮겨 야간관광을 이끈다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 한눈에 담기 어려울 만큼 커진 꿈돌이·꿈순이가 대전의 밤을 채운다. 높이 약 13m의 초대형 캐릭터가 갑천과 한밭수목원을 배경으로 등장해 올가을 대전을 찾는 관광객들의 새로운 야간 포토 명소가 될 전망이다.
대전시는 대전관광공사와 함께 꿈돌이·꿈순이를 형상화한 대형 공기조형물을 8월부터 11월까지 갑천생태호수공원과 한밭수목원에서 차례로 선보인다고 26일 밝혔다.
조형물은 오는 10월 14일까지 갑천생태호수공원에 설치된다. 새롭게 조성된 수변경관과 어우러져 밤 시간대 색다른 볼거리를 제공한다.
이어 10월 17일부터 11월 20일까지는 한밭수목원 잔디광장으로 자리를 옮긴다. 대전 빵축제와 대전국제와인EXPO, 세계태양광총회 등 가을철 주요 행사 방문객을 겨냥한 야간 관광 콘텐츠로 활용된다.
특히 10월 16~18일 빵축제 기간에는 인근 엑스포다리에서 '2026 딜라잇 엑스포 브릿지'도 운영한다. 꿈돌이 포토존과 문보트 체험, 야간 드론쇼, 무소음 음악감상 프로그램 등을 마련해 낮에는 축제를 즐기고 밤에는 갑천 일대 야경을 즐길 수 있도록 관광 동선을 연결한다.
대전시는 한밭수목원과 엑스포다리 일대를 하나의 야간 관광권으로 묶어 방문객 체류시간을 늘린다는 구상이다.
허태정 대전시장은 "꿈씨패밀리와 대전의 야경을 결합해 새로운 야간관광 명소를 만들겠다"며 "축제 방문객이 밤까지 대전에 머물 수 있는 관광 환경을 확대해 나가겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com