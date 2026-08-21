【韩股收盘】 KOSPI重返6900点 KOSDAQ跌逾4%

纽斯频通讯社首尔8月21日电 受市场对三星电子大规模股东回报方案预期升温等因素提振，韩国综合股价指数（KOSPI）21日重返6900点。但韩国创业板指数（KOSDAQ）受外资和机构集中抛售影响大幅下跌，盘中一度触发程序化卖出暂停机制，两大股市走势明显分化。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所消息，KOSPI当天收于6912.95点，较前一交易日上涨60.37点，涨幅为0.88%。其中，机构投资者净买入2079亿韩元，个人投资者和外国投资者分别净卖出8624亿韩元和4230亿韩元。

KOSPI市值靠前的股票多数上涨。三星电子上涨3.87%，SK海力士上涨2.31%，三星电子优先股上涨8.26%，三星生命上涨10.61%，三星物产上涨5.75%。三星电机下跌5.73%，LG新能源下跌4.05%，三星生物制剂下跌1.46%，现代汽车下跌0.60%，SK Square收平。

分析认为，对三星电子大规模股东回报方案的预期升温是推动KOSPI上涨的主要因素之一。此前，彭博社援引消息人士报道，三星电子计划于21日下午召开董事会会议，并预计公布规模为90万亿至110万亿韩元的新股东回报方案。

大信证券表示，在外资和机构资金流入不足的情况下，其他法人净买入扩大，市场呈现"前弱后强"走势。随着股东回报预期增强，三星电子及其关联企业股价获得上行动力，带动股指上涨。

与KOSPI走势相反，KOSDAQ当天大幅下跌，收于801.94点，较前一交易日下跌38.95点，跌幅为4.63%。其中，个人投资者净买入7285亿韩元，外国投资者和机构投资者分别净卖出3704亿韩元和3638亿韩元。

此外，首尔外汇市场美元兑韩元汇率当天收于1386.5韩元，较前一交易日下跌6.1韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社