李대통령 "韓 수출 규모 세계 5위, 청렴도는 31위…부패 청산에 여야 없다"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 21일 반부패정책협의회를 주재했다.
- 토착비리 등 만연한 부패를 시정하겠다고 밝혔다.
- 부패 청산에는 여야가 없다며 초당적 협조를 구했다.
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"182개국 중 대한민국 청렴도 31위"
"토착 세력 이권 개입, 정치권 부패 청산해야"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 21일 토착비리를 비롯해 한국 사회 전반에 만연한 부정부패를 시정하겠다는 의지를 밝혔다.
이 대통령은 특히 "부패 청산에는 여야가 없다"며 정치권에 초당적 협조를 구하기도 했다.
이 대통령은 이날 오후 청와대에서 정부 출범 후 처음으로 열린 반부패정책협의회를 주재하며 "수출 규모가 사상 최대로 세계 5위 수준에 이르렀다. 그런데 2025년 기준으로 182개국 중에서 대한민국 청렴도는 31위라고 한다"며 "다른 건 다 10위권 안에 들어있는데, 청렴도만 31위라고 하는 것은 조금은 부끄러운 일"이라고 지적했다.
이 대통령은 "아무리 화려한 경제지표를 달성하더라도 민생이 어렵고, 정부와 공직사회가 국민으로부터 신뢰를 확보하지 못하면 이 모든 성과는 마치 모래 위의 성처럼 쉽게 무너질 수도 있다"며 "경제 규모와 국력이 커질수록 공공부문의 투명성, 그리고 공직사회의 청렴성은 더욱 엄격한 기준으로 요구된다"고 짚었다.
그러면서 이 대통령은 "'과거부터 있던 일'이라는 핑계로 눈을 감고 있던 부분은 없는지 잘 살펴봐야겠다"며 "혹시 그런 부분이 있다면 즉시 시정해 나가야겠고, 우리(공직)부터 원칙과 기준을 바로 세우고 책임 있는 자세를 확립해야 한다"고 강조했다.
이 대통령은 "최근 많이 문제 되고 있는 토착 세력의 이권 개입, 민간 부문에도 여전히 깊게 뿌리내리고 남아 있는 부패, 그리고 많이 좋아졌지만 잔존하고 있는 정치권 부패도 잘 살펴보고 청산해 가야겠다"며 "부패 청산에는 여야, 네 편, 내 편이 있을 수 없다"고 꼬집었다.
이 대통령은 "명확한 원칙을 가지고 예외 없이 공정하게, 그리고 엄정하게 정리해 나가는 게 필요하겠다"며 "우리 국민들께서 진짜 달라졌다는 걸 느낄 수 있을 때까지 흔들림 없이 추진해 달라"고 당부했다.
이 대통령은 "관계 부처들은 이런 국민의 기대에 반드시 부응해야 한다는 각오로 새롭게 업무에 임해 달라"고 부연했다.
끝으로 이 대통령은 "결국 우리 사회가 미래에 세계를 선도하는 선도 국가로, 대체 불가 대한민국으로 나아가기 위해서는 국내 질서 자체가 매우 합리적이고 공정해야 한다"며 "그게 바로 우리 반부패 정책의 핵심 목표"라고 강조했다.
pcjay@newspim.com