韩中关系改善带动韩国消费品对华出口回升

纽斯频通讯社世宗8月21日电 随着韩中关系改善，韩国消费品对华出口呈现回升态势。韩国政府表示，将采取措施推动这一增长势头延续至年底。

【插图=AI生成、周钰涵 记者】

据产业通商部21日消息，今年上半年韩国对华消费品出口额为34.4亿美元，同比增长8.7%。

分品类看，时装服饰和食品出口增长较快，分别同比增长33.4%和17.7%。化妆品出口也在6月恢复同比增长，增幅为23.8%，主要消费品出口表现有所改善。

中国消费品市场规模达50万亿元人民币以上。但韩国对华消费品出口在2021年达到93亿美元后持续下降。韩国政府今年2月公布"跨部门扩大出口方案"，希望借助今年年初两国首脑外交后改善的韩中关系，推动对华消费品出口扩大。

韩国政府目前正采取多项措施，包括加强两国中央和地方政府交流，将韩国贸易投资振兴公社（KOTRA）在华贸易馆打造为认证和流通网络支持平台，同时推动韩国企业开拓中国内陆城市市场，并加强针对00后、老年群体等新消费群体的营销。

产业通商部当天召开"对华消费品出口检查会议"，由长官金正官主持。驻华使领馆商务官员、KOTRA中国地区贸易馆负责人等有关机构代表参加会议，就进一步扩大对华消费品出口进行讨论。

韩国政府表示，下半年将继续支持韩国企业根据中国不同地区特点开拓市场，以巩固今年对华消费品出口增长势头。

同时，韩方将通过两国政府和有关机构合作，提前解决出口限制等企业面临的问题，并加强与山东、江苏、广东等中国地方政府的合作网络，营造有利于企业发展的商业环境。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社