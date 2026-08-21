외국인, 지난달 주식 31조 팔고 채권 2조 사들여

AI 핵심 요약beta
- 금감원은 7월 외국인 국내주식 31조6640억원을 순매도했다.
- 외국인은 상장채권 2조3880억원을 순투자해 총 29조2760억원을 순회수했다.
- 주식 보유액은 2255조5000억원, 채권은 336조1000억원이었다.
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상장채권은 4개월째 순투자, 보유잔액 336조1000억원
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융감독원은 지난 7월 외국인 투자자가 국내 상장주식 31조6640억원을 순매도하고 상장채권 2조3880억원을 순투자해 총 29조2760억원을 순회수했다고 21일 밝혔다.
주식은 7개월 연속 순매도, 채권은 4개월 연속 순투자 기조가 이어졌다. 금감원은 한국거래소의 체결기준과 달리 결제기준으로 외국인 증권투자 동향을 집계하고 있다.
시장별로는 유가증권시장에서 30조7760억원, 코스닥시장에서 8890억원을 각각 순매도했다. 7월 말 기준 외국인의 상장주식 보유액은 2255조5000억원으로 시가총액의 35.8% 수준이다. 전월 대비로는 653조1000억원 줄었다.
지역별 주식 순매매는 미주가 1조1000억원 순매수를 기록한 반면 유럽 25조7000억원, 아시아 5조2000억원, 중동 1조6000억원이 각각 순매도로 집계됐다. 국가별로는 미국(3조5000억원)과 호주(1조4000억원)가 순매수했고, 영국(20조2000억원)과 싱가포르(3조8000억원)는 순매도했다.
보유 규모는 미국이 977조8000억원으로 외국인 전체의 43.4%를 차지했다. 이어 유럽 675조9000억원(30.0%), 아시아 310조1000억원(13.7%), 중동 45조1000억원(2.0%) 순이다. 유럽 내에서는 영국 185조원(8.2%), 룩셈부르크 126조2000억원(5.6%), 아일랜드 109조7000억원(4.9%) 등이며, 아시아에서는 싱가포르 137조9000억원(6.1%), 중국 56조6000억원(2.5%), 일본 42조2000억원(1.9%) 등이다.
채권의 경우 7월 중 4조7680억원을 순매수하고 2조3800억원을 만기상환 받아 2조3880억원을 순투자했다. 7월 말 보유액은 336조1000억원으로 전월보다 1조3000억원 늘었으며, 상장잔액의 11.7%에 해당한다.
지역별로는 아시아 2조7000억원, 미주 2조2000억원, 중동 1조6000억원을 순투자했고 유럽에서는 4조4000억원을 순회수했다. 보유 규모는 아시아 137조7000억원(41.0%), 유럽 123조원(36.6%) 순이다.
종류별로는 국채에서 2조6000억원을 순투자하고 특수채 2000억원 등을 순회수했다. 7월 말 기준 국채 보유액은 319조5000억원으로 전체의 95.0%, 특수채는 16조5000억원으로 4.9%를 차지했다.
잔존만기별로는 1~5년 미만 채권에서 5조2000억원, 5년 이상 채권에서 3조1000억원을 순투자했고, 1년 미만 채권에서는 5조9000억원을 순회수했다. 7월 말 보유액은 1년 미만이 58조4000억원(17.4%), 1~5년 미만이 125조3000억원(37.3%), 5년 이상이 152조4000억원(45.4%)이다.
dconnect@newspim.com