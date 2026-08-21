우리금융, 경남 수해 지역에 5억원 기부…계열사 특별금융 지원

AI 핵심 요약beta
- 우리금융그룹이 21일 경남 집중호우 피해 복구에 5억원을 기부했다
- 우리은행은 소상공인·중소기업에 2000억원 금융지원을 시행했다
- 우리카드 등 계열사도 상환유예·금리감면 등 지원에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리금융그룹이 최근 집중호우로 피해를 입은 경남지역 주민과 기업의 복구를 지원하기 위해 기부금 5억원을 희망브리지 전국재해구호협회에 전달한다고 21일 밝혔다.
이번 지원은 피해지역 기업의 경영 정상화와 주민의 생활 안정을 위해 주요 계열사가 함께 참여한다.
우선 우리은행은 경영난을 겪는 소상공인과 중소기업을 대상으로 총 2000억원 규모의 금융지원을 실시한다.
업체당 최대 5억 원 한도로 운전 및 시설자금 대출을 제공하고 최대 1.5%p의 우대금리를 적용하며, 기존 대출은 1년 이내 만기 연장 및 분할상환 유예를 지원한다. 피해 주민에게는 최대 2000만원의 긴급생활안정자금 대출과 최대 1.0%p의 금리 감면, 예·적금 중도해지 시 약정이자 지급, 송금수수료 면제 혜택을 제공한다.
우리카드는 피해 고객의 카드 결제대금을 최장 6개월간 유예하고, 피해 발생 이후 발생한 연체이자 면제 및 연체기록 삭제 조치를 진행한다. ▲카드론 ▲신용대출 ▲현금서비스 등 금융상품 이용 시 기본금리의 30%를 우대한다.
우리금융캐피탈은 대출 원금 납입을 최대 6개월간 유예하고 피해 발생 이후 유발된 연체이자를 면제한다.
우리금융저축은행 역시 피해 고객의 대출 원리금 상환을 3개월 유예하고 최대 6개월까지 만기를 연장한다.
아울러 우리금융은 대한적십자사를 통해 생필품 등으로 구성된 긴급 구호세트를 이재민에게 전달하고, 현장에 구호급식차량을 파견해 급식을 지원하는 등 현장 구호활동을 병행하고 있다.
임종룡 우리금융그룹 회장은 "집중호우로 어려움을 겪는 지역 주민을 위해 지원을 이어가겠다"며 "그룹 차원에서 추가 지원 방안을 마련해 피해 복구에 힘을 보태겠다"고 말했다
eoyn2@newspim.com