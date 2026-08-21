남해군, 정원도시 중장기 밑그림 착수...기본설계 용역비 확보

AI 핵심 요약beta
- 남해군이 21일 정원도시 중장기 투자계획 수립에 나섰다.
- 지역 정원 자원을 조사해 권역별 조성 방향을 마련한다.
- 정원도시와 산업 육성으로 체류형 관광도시를 구상했다.
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일자리 창출, 교육·체험 프로그램 운용
[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 남해군이 정원도시 조성의 중장기 투자계획 수립에 나섰다. 군은 지역 곳곳의 정원 자원을 조사·분석해 권역별 조성 방향과 단계별 실행계획을 마련할 방침이다.
군은 사업비 4억 원을 확보하고 올 하반기부터 남해 전역을 아우르는 정원도시 조성 중장기 투자계획 수립 용역에 들어간다고 21일 밝혔다.
군은 용역 결과를 바탕으로 국·도비 공모사업 대응에 나서는 한편 중장기 투자계획도 구체화할 계획이다. 정원사업은 정원도시 조성과 정원산업 육성의 두 축으로 추진된다.
정원도시 조성은 해안과 마을, 도심, 유휴부지 등을 지역의 자연·문화 특색을 살린 정원으로 가꾸는 사업이다. 개별 정원을 관광자원과 연계해 체류형 관광도시로 발전시키겠다는 구상이다.
정원산업 육성도 병행한다. 식물의 생산과 판매, 유통에 더해 교육·체험·관광·인력양성 기능을 묶은 정원산업 복합 플랫폼을 구축할 예정이다. 정원 소재 식물의 재배 기반을 넓히고, 체험·교육 프로그램과 전문인력 양성 과정을 연계해 일자리와 소득으로 이어지는 구조를 만든다는 계획이다.
군은 정원 조성과 유지·관리 역량을 높이기 위한 교육도 추진한다. 담당 부서를 중심으로 정원 전문가 특강과 선진지 견학을 진행하고 군민 대상 정원 강좌와 실습 프로그램도 단계적으로 마련할 방침이다.
류경완 군수는 "정원은 군민의 삶의 질을 높이고 지역경제에 힘을 보탤 새로운 성장동력"이라며 "남해 전역이 하나의 큰 정원이 되는 '삶이 꽃피는 정원의 섬'을 군민과 함께 만들겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com