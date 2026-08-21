제네시스 美 성장 가속…SUV 이어 GV90·마그마 띄운다

AI 핵심 요약beta
- 제네시스가 21일 미국서 SUV 전략으로 성장세를 이어갔다.
- 올해 7월까지 누적 45만4049대 팔며 신기록을 썼다.
- GV90·GV60 마그마 투입하고 전시장도 늘렸다.
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플래그십·고성능·하이브리드까지 라인업 다변화
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 제네시스가 스포츠유틸리티차량(SUV) 경쟁력과 현지 브랜드 전략을 앞세워 미국 시장에서 성장세를 이어가고 있다. GV90와 GV60 마그마 등 신규 라인업을 투입하고 전용 전시장까지 확대하며 미국 럭셔리 시장 공략에 속도를 낸다.
21일 제네시스에 따르면 2016년 미국 시장에 진출한 이후 올해 7월까지 누적 판매량은 45만4049대로 집계됐다. 지난해에는 처음으로 연간 판매 8만대(8만2331대)를 넘어 2021년부터 5년 연속 역대 최다 판매 기록을 경신했다.
올해 상반기에도 3만9088대를 판매해 역대 상반기 최고치를 기록했고, 7월에는 6947대를 판매하며 22개월 연속 전년 동월 대비 성장세를 이어갔다.
미국 성장의 핵심은 SUV다. 제네시스는 G80·G90 등 세단을 중심으로 미국 사업을 시작했지만 2020년 GV80, 2021년 GV70을 차례로 출시하며 SUV 라인업을 확대했다.
올해 7월까지 미국 누적 판매량 가운데 SUV 비중은 61.5%에 달한다. GV70과 GV80의 누적 판매량은 총 26만8724대로 미국 내 제네시스 판매를 견인하고 있다.
두 모델은 상품성과 디자인뿐 아니라 안전성에서도 좋은 평가를 받고 있다. GV70과 GV80은 미국 고속도로안전보험협회(IIHS) 충돌평가에서 2021년부터 올해까지 6년 연속 최고 등급인 '톱 세이프티 픽 플러스(TSP+)'를 획득했다.
제네시스는 앞으로 SUV 라인업을 한층 강화한다. 지난 19일 미국 샌프란시스코에서 세계 최초로 공개한 초대형 플래그십 전동화 SUV GV90와 럭셔리 고성능 모델 GV60 마그마를 미국 시장에 투입할 예정이다.
GV90는 제네시스 플래그십 전용 eMP 플랫폼을 기반으로 개발됐다. 독립 개폐형 히든 B필러 코치 도어인 '네오룬 아치 게이트'와 루프 글라스 전체를 덮는 '루프 에어백' 등을 세계 최초로 적용했다.
GV60 마그마는 제네시스의 첫 고성능 모델이다. 최고출력 609마력, 부스트 모드 사용 시 650마력을 발휘하며 최고속도는 시속 264㎞에 달한다. 향후 기존 SUV 라인업에 하이브리드 모델도 추가해 현지 고객의 선택지를 넓힐 계획이다.
판매망과 브랜드 접점도 확대하고 있다. 제네시스는 20일 캘리포니아주 샌브루노에 미국 내 85번째 브랜드 전용 전시장 '제네시스 오브 샌브루노'를 열었다.
샌브루노는 샌프란시스코와 국제공항, 실리콘밸리에 인접한 지역이다. 제네시스는 이곳을 북부 캘리포니아의 주요 럭셔리 수요를 공략하는 핵심 거점으로 활용할 방침이다.
이와 함께 뉴욕 맨해튼의 복합 문화공간 '제네시스 하우스 뉴욕'과 PGA 투어 '제네시스 인비테이셔널' 등 문화·스포츠 마케팅을 통해 미국 내 브랜드 인지도를 높이고 있다.
제네시스 관계자는 "미국은 브랜드의 글로벌 성장을 이끄는 핵심 시장"이라며 "신규 라인업과 전용 전시장을 확대해 다양한 고객 수요를 충족하고 럭셔리 브랜드로서 입지를 더욱 강화하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com