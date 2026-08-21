넥슨게임즈, 영케어러 지원 '위드영 프로젝트 2기' 1억원 기부

AI 핵심 요약beta
- 넥슨게임즈가 21일 위드영 2기 시작하며 1억원 기부했다
- 1기 15명 조사서 돌봄시간 53.6% 줄고 부담도 낮아졌다
- 2기는 15명 대상 학업·진로 지원을 더 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨게임즈가 가족 돌봄 책임을 지는 아동·청소년을 지원하는 '위드영 프로젝트 2기'를 시작하며 초록우산에 1억원을 기부했다.
영케어러(Young Carer)는 장애, 질병, 노화 등으로 돌봄이 필요한 가족을 보살피거나 생계 책임을 지는 아동·청소년을 말한다. 넥슨게임즈는 넥슨재단, 초록우산과 함께 지난해 9월부터 이들을 지원해왔다.
1기 사업에 참여한 15명을 대상으로 한 조사에서 실질적 성과가 나타났다. 하루 평균 가족돌봄시간은 5.6시간에서 2.6시간으로 약 53.6% 감소했다.
영케어러 스스로 느끼는 돌봄관여도는 7.4점에서 4.0점으로, 공부·진로에 집중하는 데 느끼는 부담은 2.9점에서 1.9점으로 각각 낮아졌다.
1기 중에는 임직원 기부 캠페인을 통해 1028만 원을 추가 모금했고 게임 제작 체험이 포함된 겨울방학 힐링캠프 등 다양한 프로그램을 운영했다.
2기 사업은 기존 참여자 8명과 신규 7명을 대상으로 진행된다. 돌봄 부담 경감과 생활 안정 지원을 계속하면서 학업·진로 지원을 확대한다. 관심 분야와 적성 탐색, 학업 및 자격증 취득 관련 교육과 교보재 구입 지원을 강화할 계획이다.
이영호 넥슨게임즈 ESG TF장은 "영케어러들이 돌봄 부담을 덜고 꿈과 진로에 대한 탐색과 고민을 할 수 있도록 게임회사의 강점을 살린 지원을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.
최연진 넥슨재단 사무국장은 "영케어러들은 가족을 돌보느라 자신의 학업과 진로를 충분히 준비하기 어려운 만큼, 각자의 상황에 맞는 세심하고 지속적인 지원이 중요하다"며 "위드영 프로젝트처럼 기업과 전문기관이 협력하는 다양한 시도가 더욱 확산돼 더 많은 영케어러들이 자신의 미래를 준비할 수 있기를 기대한다"고 전했다.
origin@newspim.com