양주시, 민선9기 공약 이행 시민평가단 모집

AI 핵심 요약beta
- 양주시가 21일 민선9기 공약이행 시민평가단을 모집한다고 밝혔다.
- 모집 인원은 30명이며 6개 분야로 구성했다.
- 8월 20일부터 9월 2일까지 접수하며 최종 선정한다.
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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 민선9기 공약사업의 이행 여부를 공정하고 객관적으로 평가하고 시민 의견을 시정에 반영하기 위해 '민선9기 공약이행 시민평가단'을 공개 모집한다고 21일 밝혔다.
시에 따르면 모집 인원은 총 30명이며 분임은 ▲일반행정 ▲교통·도시 ▲교육 ▲산업·경제·일자리 ▲문화·관광·체육 ▲보건·복지 등 6개 분야로 구성된다.
신청 자격은 공고일 기준 만 18세 이상으로 ▲공약사항 각 분야에 대한 경험과 학식이 풍부한 전문가 ▲지역 또는 공약 관련 사회단체를 대표할 수 있는 사람 ▲시정 발전에 능동적으로 참여하고자 하는 양주시민이면 누구나 신청할 수 있다.
다만 특정 정당 또는 정치적 목적을 위해 활동하는 사람은 제외된다.
모집 기간은 8월 20일부터 9월 2일까지이며 신청서 등 관련 서류를 이메일(mjgongju@korea.kr)로 제출하거나 양주시청 기획예산과를 방문해 신청하면 된다.
시는 자격요건 확인과 내부 심사를 거쳐 시민평가단을 최종 선정할 예정이며 결과는 개별 통보한다.
공약이행 시민평가단은 공약사업의 실천계획 수립 및 변경에 대한 의견을 제시하고 공약사업 이행 여부 전반에 대한 진단·평가와 건의·권고 등의 역할을 맡게 된다.
활동기간은 위촉일부터 민선9기 시장의 재임 기간까지다.
정덕영 양주시장은 "공약은 시민과의 소중한 약속인 만큼 공약이 계획대로 추진되고 있는지 시민이 직접 살펴보고 의견을 제시하는 과정이 중요하다"며 "공약이행 시민평가단 모집에 시민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.
공약이행 시민평가단 모집에 대한 자세한 사항은 양주시청 누리집 공고를 참고하거나 양주시 기획예산과(031-8082-5052)로 문의하면 된다.
asj7376@newspim.com