韩元汇率回落叠加燃油附加费下降 韩国旅游业期待三季度业绩改善

纽斯频通讯社首尔8月21日电 受中东战争和韩元兑美元汇率走高等因素影响一度低迷的韩国旅游业，随着近期汇率回落以及国际航线燃油附加费下降，长途航线预订需求有所恢复，业界对今年第三季度业绩改善的预期升温。

【插图=AI生成、记者 周钰涵】

据业界20日消息，韩元兑美元汇率19日时隔11个月回落至1300韩元区间。与此同时，国际航线燃油附加费下调，美国、欧洲等长途航线预订率有所回升。

受高物价和汇率压力影响，韩国居民出境旅游需求有所放缓，而来韩外国游客数量保持增长。旅游业界正将入境游视为新的增长动力，并加大吸引外国游客力度。

韩国主要旅行社今年第二季度业绩表现有所分化。哈拿多乐第二季度营业利润约54亿韩元，同比下降43%；营业收入为1154亿韩元，同比下降3.8%。模德旅游第二季度营业亏损8亿韩元，同比由盈转亏；营业收入为422亿韩元，同比增长约6%。

业内认为，近期汇率和国际航线燃油附加费变化有望改善旅行社经营环境。KB证券表示，今年中秋节假期带来的需求提振可能从第三季度开始显现，加之韩元走弱、国际油价下跌等有利因素自8月起出现，因此预计旅行社业绩将从第三季度开始改善。

与此同时，韩国主要旅行社正加快拓展入境旅游业务，以实现收益来源多元化。哈拿多乐将入境游定位为未来核心增长动力，并加强对旅游平台和初创企业的战略投资。

模德旅游则将目标市场从原先以中华圈为主，扩大至北美、欧洲和东南亚等地区。业内分析认为，韩国入境游市场未来竞争不仅在于扩大游客规模，还取决于能否吸引"K-美容""K-整形·美容"等高附加值特色旅游需求。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社