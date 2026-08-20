동해시 '해뜰책뜰' 하반기 문화 프로그램 풍성

AI 핵심 요약beta
- 동해시는 20일 망상해뜰책뜰 하반기 문화행사를 운영한다고 밝혔다.
- 작가 4명 초청 강연을 29일부터 11월 8일까지 4회 연다.
- 9월부터 12월까지 매월 둘째 토요일 가족 무료공연을 진행한다.
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 망상 바닷가에 위치한 작은도서관 '해뜰책뜰'에서 시민과 관광객이 책과 문화를 즐길 수 있도록 작가 초청 강연과 가족공연 등 하반기 문화 프로그램을 운영한다고 20일 밝혔다.
작가 초청 릴레이 강연은 오는 29일부터 11월 8일까지 총 4회에 걸쳐 실시된다. 홍인희, 채지형, 오세나, 임화선 작가가 인문학, 여행, 그림책, 동화 등 다양한 주제로 시민들과 소통할 계획이다. 각 강연은 선착순 30명으로 모집한다.
가족 대상 무료 공연은 9월부터 12월까지 매월 둘째 주 토요일 오후 2시에 진행된다. 9월에는 마술쇼, 10월에는 테이블 인형극, 11월에는 샌드아트, 12월에는 탈 인형극 등 어린이와 가족이 함께 즐길 수 있는 프로그램이 마련된다.
망상해뜰책뜰은 옛 고래화석박물관을 활용해 2019년 개관한 주민 복합문화공간으로 바닷가 작은도서관과 카페, 세미나실 등이 있다. 이곳은 그림책 읽어주기와 인형극, 마술공연 등의 가족 중심 프로그램을 통해 책과 문화가 어우러지는 공간으로 활용되고 있다.
올해도 매월 마지막 토요일에는 '그림책 읽어주는 토요일'을 운영 중이며 여행과 관련된 도서 200여 권을 비치한 여행 특화 자료 코너도 마련하고 있다. AI 그림책 프로그램 등 독서 및 문화 콘텐츠도 확대하고 있다.
작가 강연은 초등학생 이상 동해 시민을 대상으로 사전 신청을 받으며 가족공연은 만 3세 이상 유아 동반 가족이 당일 선착순으로 무료 관람할 수 있다.
이경아 망상동장은 "바다와 책, 문화가 함께하는 해뜰책뜰의 특색을 살려 시민과 관광객이 편한 환경에서 즐길 수 있는 공간으로 만들겠다"며 "앞으로도 가족이 함께 참여할 수 있는 다양한 프로그램을 이어가겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com