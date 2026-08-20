首尔"江南深夜自动驾驶出租车"增至19辆 全面提升深夜出行便捷度

纽斯频通讯社首尔8月20日电 "江南深夜自动驾驶出租车"是韩国国内唯一面向普通市民提供服务的自动驾驶出租车。首尔市表示，为响应市民持续增长的使用需求，将运营车辆从现有的7辆增加至19辆，进一步提升派车效率，让更多市民深夜出行打车更加便捷。

【图片=首尔市提供】

依托本次措施，自动驾驶技术也将完成新一轮升级。后续首尔市将通过韩国国土交通部的许可审批流程，逐步扩大服务覆盖范围，最终实现江南区全部运营路段（含儿童保护区）的全场景自动驾驶通行。今年1月《机动车管理法施行规则》修订后，已废除交通弱势群体保护区域内的手动驾驶强制要求。据此，运营方制定安全运行方案并获得韩国国土交通部许可后，即可在对应路段开展自动驾驶运营。

"江南深夜自动驾驶出租车"自2024年9月26日首次投入运营以来，截至2026年7月底，累计搭乘量已达1.5140万次。即便在今年4月转为付费运营后，依然实现了6176次搭乘，展现出市民对深夜自动驾驶出租车的旺盛需求与积极反响。

使用方法与此前一样，乘客可通过叫车APP"Kakao T"在江南运营区域内预约使用，乘车费用仅收取含深夜附加费的起步价。

"江南深夜自动驾驶出租车"是入选韩国国土交通部"自动驾驶汽车示范运行区服务支援项目"并获得中央财政补贴的项目。为进一步提升自动驾驶服务品质，首尔市计划于今年11月在上岩洞一带投入驾驶位无人的L4级自动驾驶出租车。

另一方面，首尔市还将持续推进与现有出租车行业的共赢发展。一直以来，首尔市在增投车辆、确定票价等重大事项上，均与出租车协会等行业主体保持紧密沟通与协商。关于后续进一步扩大服务范围与运营规模，首尔市将继续与出租车行业充分讨论后作出决定，按照循序渐进的方针稳步推进。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社