TNX, 7개월 만에 돌아온다…'다이 어나더 데이'로 새로운 시작 예고

AI 핵심 요약beta
- TNX가 20일 티저를 공개하며 컴백을 예고했다.
- TNX는 27일 세 번째 디지털 싱글을 발매한다.
- ‘디 엔드’를 지우고 새 시작을 암시했다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 TNX가 '끝'을 지우고 새로운 시작을 알린다.
TNX는 오는 27일 세 번째 디지털 싱글 '다이 어나더 데이(Die Another Day)'를 발매한다.
컴백 소식과 더불어 TNX는 20일 0시 공식 SNS 채널을 통해 티징 영상을 오픈하고 콘셉트 궁금증을 높였다. 공개된 영상 속에는 짙은 어둠 속 벽에 적힌 '디 엔드(THE END)'를 빨간색 스프레이로 지우는 TNX의 모습이 담겨 강렬한 임팩트를 남긴다.
이뿐만 아니라 TNX는 '다이 어나더 데이' 문구를 추가로 새기며 끝이 아닌 새로운 시작을 암시해 호기심을 자극하기도 했다. 전작 콘셉트와는 다른 무드를 자아내고 있는 만큼, 이들이 새롭게 선보일 음악을 향해 기대가 더해지고 있다.
매 컴백마다 색다른 모습으로 다양한 역량을 보여왔던 TNX가 지난 1월 발매했던 두 번째 디지털 싱글 '콜 미 백(CALL ME BACK)' 이후 약 7개월 만의 컴백서 과연 어떤 모습으로 돌아올지 귀추가 주목된다.
한편, TNX의 '다이 어나더 데이'는 27일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.
moonddo00@newspim.com