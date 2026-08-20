경찰청, 르완다와 치안협력 업무협약

AI 핵심 요약beta
- 경찰청이 20일 르완다 경찰과 치안총수회담을 열고 MOU를 체결했다.
- 양국은 테러·마약·사이버범죄 등 초국가범죄 대응을 강화하기로 했다.
- 재외국민 보호와 유엔 평화유지활동 협력도 확대하기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 경찰이 동아프리카 경찰청장 협력기구(EAPCCO) 회의를 주도하는 르완다 경찰과 초국가범죄 공동대응, 치안 교육·훈련, 유엔(UN) 평화유지활동 등 협력을 확대한다.
20일 경찰청(청장 직무대행 유재성)은 서울 서대문구 경찰청에서 르완다 경찰청장과 '한-르완다 치안총수회담'을 개최하고 양국 간 치안협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
이번 업무협약은 아프리카 지역 치안 선도국인 르완다와 협력 기반을 공식화하고 지능화·광역화되고 있는 초국가 범죄 공동 대응을 위해 마련됐다. 업무협약에 따라 양국 경찰은 테러, 마약범죄, 사이버범죄 등 초국가범죄의 예방과 대응을 위해 범죄 관련 정보를 공유하고, 국외도피사범 검거·송환 등 국제공조를 강화한다.
경찰청은 르완다와의 협력을 기반으로 동아프리카 지역은 물론 아프리카 대륙 전반으로 국제 치안 협력망을 확대하고 초국가범죄 대응 역량을 강화한다는 계획이다.
재외국민 보호도 이번 회담의 주요 의제로 논의됐다. 경찰청은 르완다에 거주하는 교민을 비롯해 정보통신기술(ICT)·건설 등 분야에 진출한 기업인, 공적개발원조(ODA) 관계자, 비정부기구(NGO) 봉사단원 등 현지에서 활동하고 있는 우리 국민의 안전을 위해 르완다 경찰청의 각별한 관심과 지원을 당부했다.
회담 다음 날인 오는 21일에는 경찰대학 치안대학원 학위수여식이 개최된다. 현재 치안대학원에 재학 중인 르완다 경찰관 5명 가운데 3명이 석사학위를 수여받을 예정이다. 경찰은 연내에 유엔 남수단임무단(UNMISS)에 경찰관 2명을 파견할 예정인만큼 유엔 평화유지활동에 다수 경찰관을 파견하고 있는 르완다의 경험과 현지 치안정보 등을 공유받을 예정이다.
유재성 경찰청장 직무대행은 "이번 업무협약을 계기로 양국 경찰이 초국가범죄에 더욱 효과적으로 대응하고, 양국 국민의 안전을 위해 긴밀히 협력할 수 있기를 기대한다"며 "르완다에서 생활하고 있는 우리 국민과 현지 진출기업의 안전을 확보하는 데 현지 경찰의 적극적인 관심과 협조를 당부한다"고 말했다.
calebcao@newspim.com