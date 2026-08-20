NCT 드림, SM엔터와 전원 재계약…"팀 향한 애정 바탕"

AI 핵심 요약beta
- NCT 드림 멤버 전원이 20일 SM과 재계약했다.
- 해찬·런쥔·제노·재민·천러·지성이 동행을 이어간다.
- SM은 하반기 NCT 드림의 활동을 예고했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 NCT 드림 멤버 전원이 에스엠(SM)과 동행을 이어간다.
소속사 SM엔터테인먼트는 20일 "이미 재계약을 마친 해찬을 비롯한 멤버 런쥔, 제노, 재민, 천러, 지성은 서로를 향한 깊은 믿음과 팀을 향한 변함없는 애정을 바탕으로 재계약을 체결, 앞으로도 당사와 동행을 이어가게 됐다"고 밝혔다.
이어 "NCT 드림은 2016년 8월 25일 데뷔 이후 청량한 에너지와 열정으로 희망과 긍정의 메시지를 전하며, 지난 10년 동안 수많은 꿈을 현실로 만들어 왔다"고 말했다.
소속사 측은 "'성장의 아이콘'이자 'K팝 대표 아티스트'로 자리매김하기까지 눈부신 여정을 함께해 준 멤버들과 언제나 큰 힘이 되어준 팬 여러분께 진심으로 감사드린다. 당사는 앞으로 NCT 드림의 무한한 가능성이 더욱 빛날 수 있도록 든든한 동반자로 함께 할 것"이라고 강조했다.
끝으로 "올 하반기 이어질 NCT 드림의 다채로운 활동에 많은 기대와 응원 부탁드린다"고 전했다.
alice09@newspim.com