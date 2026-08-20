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불법사이트 6683개 활개…정부, 운영자 처벌·돈줄 차단 나선다

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  • 정부가 20일 불법촬영물 대응을 삭제 지원에서 무력화로 바꿨다.
  • 불법사이트 개설 처벌과 광고·계좌 차단으로 수익원을 끊기로 했다.
  • AI 차단·긴급요구권·예방교육으로 재유포를 막겠다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

성평등부·방미통위·경찰청, 불법사이트 통합 대응방안 마련
불법사이트 6683개 여전히 접속…한국 관련 영상 215만개 추정
개설행위 독립범죄화 검토…특별수사팀 신설·수익원 차단 추진

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 정부가 디지털성범죄 대응 방식을 불법촬영물 삭제 지원 중심에서 불법사이트 자체를 무력화하는 방식으로 전환한다. 불법사이트 운영자를 강하게 처벌하고 사이트의 광고와 계좌 등 수익원을 끊어 재유포의 근원을 차단한다는 구상이다.

성평등가족부는 방송미디어통신위원회·경찰청 등 관계부처와 함께 이 같은 내용의 '불법사이트 통합 대응방안'을 마련했다고 20일 밝혔다.

원민경 성평등가족부 장관은 이날 오전 정부서울청사에서 열린 브리핑에서 "삭제 요청에 응하지 않고 지워도 다시 게시하며 도메인을 바꿔 활동을 이어가는 사이트들이 존재하는 한 피해자의 고통은 끝나지 않는다"며 "삭제 지원을 넘어 불법사이트 자체를 무력화하는 근본적 대응으로 정책 방향을 전환하고자 한다"고 설명했다.

원민경 성평등가족부 장관이 15일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 2026년 하반기 업무보고 사전브리핑을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 불법사이트 6683개 여전히 활동…한국 관련 영상 215만개 추정

정부가 중앙디지털성범죄피해자지원센터에서 확보한 3만4628개 사이트를 분석한 결과 현재도 접속할 수 있는 불법사이트는 6683개로 전체의 19.3%였다. 이 가운데 한국어로 운영되거나 한국 관련 카테고리가 있는 사이트는 1316개였다. 이들 사이트에 게시된 한국인 관련 영상은 약 215만개로 추정됐다.

불법사이트는 단순히 영상을 공유하는 공간을 넘어 조직적인 돈벌이 수단으로 운영되고 있었다. 정부가 웹 구조와 도메인 등 기술적 흔적을 추적한 결과 같은 운영자가 여러 사이트를 관리하는 그룹 385개가 확인됐다. 일부 운영자는 최대 26개 사이트를 동시에 운영했다.

도박이나 성매매 사이트로 이용자를 끌어들이는 광고도 대규모로 확인됐다. 국내망에서 접속할 수 있는 사이트 가운데 1674개에는 관련 배너광고 4만686개가 게재돼 있었다. 경찰이 검거한 불법사이트 가운데 수익이 확인된 117개의 범죄수익은 모두 약 304억원에 달했다.

◆ 개설행위 독립범죄화 검토…특별수사팀·광고·계좌 차단

정부는 먼저 불법사이트 개설 행위 자체를 별도 범죄로 처벌하는 방안을 검토한다. 현재는 불법사이트 운영을 직접 처벌하는 규정이 없어 운영자가 불법촬영물 유포를 도운 방조범으로 처벌되는 한계가 있다. 정부는 성폭력처벌법을 고쳐 도박장 개설죄처럼 사이트를 만든 운영자를 정범으로 처벌할 수 있도록 하는 방안을 추진한다.

경찰청에는 '불법사이트 특별수사팀'을 새로 만든다. 운영자뿐 아니라 사이트 홍보 채널과 연결된 도박사이트까지 추적해 범죄 생태계 전반을 수사한다. 해외 수사기관과 국제기구를 통한 공조도 확대할 계획이다.

수사기관이 불법사이트에 직접 들어가 증거를 확보하고 원본 데이터를 삭제하는 '능동적 방어' 제도 도입도 검토한다. 호주와 영국 등 해외 제도를 참고해 기술적 대응 방안과 법적 타당성을 살핀 뒤 관련 법 개정을 추진할 예정이다.

국내 불법사이트 운영 생태계 현황. [사진=성평등가족부]

불법사이트의 수익원을 끊는 대책도 마련한다. 불법촬영물이 유통되는 사이트에는 일반 광고는 물론 도박 등 다른 불법사이트로 연결되는 배너와 제휴광고도 올리지 못하도록 할 방침이다. 이를 지키지 않으면 과태료나 과징금을 부과하는 방안도 추진한다.

사이트 운영에 사용된 계좌도 제재 대상이 된다. 금융기관의 강화된 고객확인제도를 활용해 계좌 명의자가 자금 출처 등을 충분히 소명할 때까지 출금과 이체를 일시적으로 막는 방식이다. 정부는 광고와 금융거래를 함께 차단해 불법사이트가 돈을 벌기 어려운 구조를 만들겠다는 계획이다.

삭제 요청을 계속 거부하는 사이트에는 더 빠른 차단 조치가 가능해진다. 정부는 성평등부 장관이 기간통신사업자에게 직접 접속 차단을 요청할 수 있는 '긴급 차단 요구권'을 도입하기로 했다.

주소를 계속 바꾸며 차단을 피하는 이른바 '도메인 셔틀링'에도 대응한다. 인공지능(AI)을 활용해 바뀐 주소를 자동으로 찾아내고 사이트 간 유사성과 불법성을 분석해 신속하게 차단하는 기술을 개발한다. 기존 차단 방식으로 막기 어려운 새로운 암호화 통신에 대응하기 위한 암호 트래픽 분석 기술도 추진한다.

정부는 예방 대책도 강화한다. 초·중·고교와 대학에 디지털성범죄 예방교육 콘텐츠를 보급하고 국민이 직접 불법사이트를 제보하거나 정책을 제안할 수 있는 창구도 운영한다.

중장기적으로는 피해 신고부터 삭제 명령, 사업자 제재와 예방적 감독까지 한 기관이 맡을 수 있는 통합 대응체계를 마련한다. 디지털성범죄 관련 규정을 하나로 묶는 '디지털성범죄 대응 특별법' 제정도 검토할 계획이다.

jane94@newspim.com

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與 '지명직 최고위원 2인' 누구 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 취임 이틀 만에 사무총장·정책위의장 등 핵심 당직 인선을 단행하면서, 당대표가 권한을 가진 지명직 최고위원 2명 인선에 관심이 쏠리고 있다. 특히 지명직 2명의 인선에 따라 현재 3명(최민희, 이성윤, 한민수 최고위원), 2명(박선원, 서미화 최고위원)으로 나뉜 지도부 내 계파 역학구도에 변화가 가능하다는 점에서 더욱 이목이 집중된다. 이와 별도로 당 안팎에서는 청년·노동계 대표성 강화에 대한 필요성이 제기되고 있다. 청년, 노동계 발탁은 김 대표의 공약이기도 하다. [대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 신임 대표가 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당기를 흔들고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com ◆김민석, 핵심 당직 인선 마무리…'능력주의' 기조 선명 김 대표는 지난 18일 4선 한정애 의원을 당 살림을 총괄하는 사무총장에, 3선 권칠승 의원을 당 정책을 총괄하는 정책위의장에 각각 임명했다. 김 대표는 당선 직후인 지난 17일에는 당대표 비서실장에 김태선 의원을, 수석대변인에 박성준 의원을 임명한 데 이어 '당 4역' 인선까지 이틀 만에 마무리하며 지도부 구성에 속도를 냈다. 박성준 수석대변인은 "인선의 기본 원칙과 기준은 능력"라며 "능력을 최우선으로 고려했다"고 밝혔다. 과거 지도부에서 흔히 볼 수 있었던 지역과 계파를 안배한 '기계적 탕평'과는 차별화된 행보로 해석된다. 한정애 사무총장과 권칠승 정책위의장은 모두 문재인 정부에서 장관(한정애 환경부 장관, 권칠승 중소벤처기업부 장관)을 지낸 실무 능력이 검증된 중진들이면서도 계파색이 옅다는 공통점이 있다. 이는 전당대회 과정에서 깊어진 당내 갈등을 수습하면서도 2028년 총선 대비 조직·정책 역량을 강화하겠다는 김 대표의 의중이 반영된 결과로 풀이된다. 특히 한 사무총장은 전임 정청래 대표 체제에서 정책위의장을 역임했다. 김 대표도 전날 전남광주 국립5·18민주묘지 참배 일정을 마친 후 취재진과 만나 "당 운영의 최우선 가치는 능력"이라며 인위적 통합보다는 '실력'으로 당을 이끌어가겠다는 뜻을 재차 밝혔다. 김민석 민주당 대표와 최고위원들이 부산 현장 최고위원회를 마친 후 함께 손을 잡았다. [사진=김민석 페이스북] ◆김민석, '청년 1명 + 노동계 1명' 공언...청년은 경선 방식 가능성 높아 민주당 최고위원회는 당대표와 원내대표, 선출직 최고위원 5명, 지명직 최고위원 2명 총 9명으로 구성된다. 당내에서는 지명직 최고위원 중 1석을 청년에 배정하는 방안을 사실상 확정한 것으로 보고 있다. 나머지 1석에는 노동계를 대표할 수 있는 인사가 기용될 가능성이 거론된다. 김 대표는 지난 10일 경선기간 중 기자회견에서 "지명직 최고위원 가운데 한 명은 청년 선출 최고위원으로 하고, 또 한 명은 노동계를 대표하는 최고위원으로 지명하겠다"며 "바로 노동계 의견을 들어 지도부에 모시고 함께 상의하겠다"고 약속한 바 있다. 최민희 최고위원도 이날 부산에서 열린 첫 최고위원회의에서 "민주적 절차를 거쳐서 청년 최고위원을 선출했으면 좋겠다"며 경선 방식을 제안했다. 당 안팎에선 청년 최고위원 후보군으로 김형남 전 군인권센터 사무국장(1989년생), 정민철 전 민주당 정책위원회 부의장(2001년생), 신인규 변호사(1986년생), 김규현 변호사(1985년생) 등이 거론되고 있다. 노동계 후보군은 아직 구체적으로 거론되는 인물은 없으나, 김 대표가 노동계 의견을 청취하겠다고 밝힌 만큼 공식, 비공식 논의가 이어질 것으로 보인다. [대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 대표와 한민수, 이성윤, 서미화, 박선원, 최민희 최고위원이 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당선 인사를 하고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com ◆과거식 여성·호남 배려 인선 불필요..."전문성과 이력에 집중할 것" 전망도  과거 민주당 지도부에서는 관행적인 탕평을 위해 여성 또는 호남권 인사를 지명직 최고위원으로 임명하는 경우가 많았다. 그러나 이번에는 상황이 다르다는 게 여권의 예상이다. 현재 선출직 최고위원 5명 가운데 호남 출신이 다수를 차지하고 있어 호남권 추가 인선은 필요하지 않다는 관측이 우세하다. 최민희 최고위원을 제외하고 박선원(전남 나주), 서미화(전남 무안), 이성윤(전북 고창), 한민수(전북 익산) 최고위원은 모두 출생지가 호남이다.  민주당 관계자는 기자에게 "이번 최고위원에는 여성과 장애인 인사가 이미 포함됐다. 게다가 호남 출신 인사가 다수 들어갔기 때문에 지명직 최고위원의 경우 과거처럼 지역 배분에 초첨이 맞춰지지 않을 가능성이 크다"고 귀띔했다. 이 관계자는 이어 "영남권 목소리가 없다는 점은 아쉬운 부분"이라며 "김 대표가 계속 능력을 강조한 만큼 분야별 전문성이나 이력에 집중할 것"이라고 전망했다. seo00@newspim.com 2026-08-20 06:00
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이강인, A마드리드 데뷔전 결승골 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이보다 짜릿한 데뷔전이 있을 수 있을까. 이강인이 라리가 복귀전이자 아틀레티코 마드리드 이적 후 첫 라리가 공식전에서 환상적인 결승골을 터뜨리며 팀의 개막전 완승을 이끌었다. 이강인은 20일(한국시간) 스페인 마드리드 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026-27시즌 라리가 1라운드에서 후반 12분 교체 투입된 지 13분 만에 선제 결승골을 작렬시켰다. 아틀레티코 마드리드는 이강인의 선제 결승골과 바에나의 쐐기골로 말라가를 2-0으로 꺾으며 승점 3을 챙겼다.  [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 기뻐하고 있다.2026.08.20 psoq1337@newspim.com 전반전 아틀레티코는 말라가의 촘촘한 수비벽에 고전하며 0-0으로 마쳤다. 디에고 시메오네 감독은 후반 시작과 함께 마르코스 요렌테를 투입하며 변화를 꾀했지만 공격 활로는 쉽게 열리지 않았다. 후반 12분 시메오네 감독은 승부수를 던졌다. 카를로스 마르틴, 호드리고 멘도사, 아르나우 오르티스를 빼고 이강인과 줄리아노 시메오네, 알렉스 바에나를 동시에 투입했다. 이강인은 루크만과 투톱을 이루며 처진 공격수 역할로 나섰다. 투입 직후 이강인은 존재감을 과시했다. 후반 14분 30여ｍ 거리에서 과감한 왼발 중거리슛을 날렸다. 후반 20분에는 페널티아크에서 왼발 감아차기 슈팅으로 또 한 번 골문을 겨냥했다. 이어 날카로운 크로스로 코너킥을 유도하며 아틀레티코 공격에 활력을 불어넣었다. [마드리드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료들의 축하를 받고 있다. 2026.8.20 psoq1337@newspim.com 후반 25분. 오른쪽 측면에서 다비드 한츠코의 롱패스를 가슴으로 컨트롤한 이강인은 중앙으로 파고들며 수비 3명을 순식간에 제친 뒤 페널티아크 오른쪽에서 왼발 감아차기 슈팅을 날렸다. 공은 말라가 골문 오른쪽 상단으로 정확히 빨려 들어갔다. 아틀레티코 홈 팬들의 우레 같은 환호가 터져 나왔고 이강인은 홈 관중 앞에서 무릎 슬라이딩을 하며 어퍼컷을 날렸다. 이강인의 이번 데뷔골은 2023년 6월 4일 마요르카전에서 마지막 라리가 골을 기록한 지 정확히 1173일 만에 터진 스페인 1부 리그 복귀골이기도 하다. 이강인의 골로 기선을 제압한 아틀레티코는 경기 흐름을 완전히 장악했다. 후반 28분에는 루크먼에게 환상적인 침투 패스를 찔러줬지만 루크먼의 슈팅이 상대 골키퍼 선방에 막히며 어시스트는 무산됐다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료의 축하를 받고 있다. 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 이강인은 경기 막판까지 헌신적인 플레이를 이어갔다. 후반 28분 아데몰라 루크먼에게 같은 침투 패스를 찔러 넣으며 기회를 창출했다. 후반 40분에는 강력한 태클로 상대 공격을 끊어내며 역습의 발판을 마련했다. 후반 42분 역습 과정에서 유려한 드리블로 상대의 반칙과 경고를 유도했다. 후반 40분에는 쐐기골이 터졌다. 알렉스 바에나가 페널티박스 왼쪽 바깥에서 얻어낸 프리킥을 직접 오른발로 골문 오른쪽 상단에 꽂아넣으며 2-0을 만들었다. 경기 종료 후 이강인은 '매치 MVP'에 선정됐다. 33분을 소화하며 1골 1도움에 버금가는 활약으로 아틀레티코의 개막전 승리를 견인한 공로를 인정받았다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣은 이강인. [사진=아틀레티코 마드리드 SNS] 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 올여름 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드로 이적한 이강인은 병역법상 해외 출국 문제로 뒤늦게 팀에 합류하며 프리시즌을 충분히 소화하지 못했다. 이로 인해 개막전 선발 명단에서 제외됐지만 교체 카드로 투입되자마자 팀의 공격 전개를 완전히 바꿔놓았다. 이강인의 데뷔골은 올 시즌 아틀레티코 마드리드의 첫 번째 라리가 득점이기도 하다. 3년 만에 돌아온 스페인 무대에서 자신의 가치를 제대로 입증한 이강인은 새 시즌 AT 마드리드 공격의 핵심 첨병 역할을 예고했다. psoq1337@newspim.com 2026-08-20 06:43

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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