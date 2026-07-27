성평등가족부·KISA, 불법촬영물·성매매 광고 차단 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 성평등가족부와 KISA가 27일 온라인 불법정보 차단 업무협약을 체결했다
- 양 기관은 실시간 탐지·신속 차단 체계 구축과 스팸문자·유해사이트 정보 공유로 후속 조치를 담당한다
- 불법촬영물·성매매 광고 키워드 차단과 대국민 홍보 등 예방 활동에 협력해 안전한 디지털 환경을 조성한다
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키워드 필터링 기반 유해정보 유통 차단해 피해 예방
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 성평등가족부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 불법촬영물과 성매매 광고 등 온라인 불법·유해정보 유통 차단을 위해 협력에 나선다.
양 기관은 27일 정부서울청사에서 안전한 디지털 환경 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 불법정보에 대한 선제적 대응체계를 구축하기로 했다.
이번 협약은 디지털성범죄물과 불법 광고 등이 온라인에서 빠르게 확산되는 상황에 대응해 사후 조치 중심에서 벗어나 실시간 탐지와 신속 차단 중심으로 대응 방식을 전환하는 데 초점을 맞췄다.
협약에 따라 KISA는 유해사이트 및 스팸문자 정보를 수집·탐지해 성평등가족부에 공유하고 성평등가족부는 해당 정보의 불법성을 확인해 방송통신심의위원회에 차단을 요청하는 등 후속 조치를 담당한다.
또한 양 기관은 불법촬영물 유통 등 피해로 이어질 가능성이 높은 핵심 키워드를 공동으로 도출하고 이를 기반으로 스팸문자 필터링과 차단을 강화할 계획이다. 불법성이 확인된 전화번호에 대해서는 이용정지 조치도 병행된다.
이와 함께 불법촬영물과 성매매 광고 근절을 위한 대국민 홍보 등 예방 활동에도 협력하기로 했다.
원민경 성평등가족부 장관은 "디지털성범죄물과 불법정보의 무한 복제와 무차별적 유포는 국민의 안전한 일상을 위협하고 평범한 국민들을 불법으로 유인하고 있어 이를 사전에 차단하기 위한 적극적인 대응이 필요하다"며 "앞으로 국민 모두가 안심하고 이용할 수 있는 디지털 환경 조성을 위해 양 기관이 적극 협력하고 법과 제도, 기술적 개선 방안을 끊임없이 고민하여 더 든든한 방패를 마련하겠다"고 밝혔다.
이상중 한국인터넷진흥원 원장은 "불법·유해정보에 대한 효과적인 대응을 위해서는 기관 간 정보 공유와 유기적인 협력이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 더 많은 협력을 통해 불법·유해정보의 유통을 차단해 국민 피해 예방에 최선을 다하겠다"고 말했다.
hyeng0@newspim.com