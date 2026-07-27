성평등가족부·KISA, 불법촬영물·성매매 광고 차단 '맞손'

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

실시간 탐지·신속 차단 체계로 디지털 범죄 선제 대응

키워드 필터링 기반 유해정보 유통 차단해 피해 예방

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 성평등가족부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 불법촬영물과 성매매 광고 등 온라인 불법·유해정보 유통 차단을 위해 협력에 나선다.

양 기관은 27일 정부서울청사에서 안전한 디지털 환경 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 불법정보에 대한 선제적 대응체계를 구축하기로 했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 원민경 성평등가족부 장관이 7일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의에서 공공생리대 시범 사업 관련 발언을 하고 있다. 2026.07.07 gdlee@newspim.com

이번 협약은 디지털성범죄물과 불법 광고 등이 온라인에서 빠르게 확산되는 상황에 대응해 사후 조치 중심에서 벗어나 실시간 탐지와 신속 차단 중심으로 대응 방식을 전환하는 데 초점을 맞췄다.

협약에 따라 KISA는 유해사이트 및 스팸문자 정보를 수집·탐지해 성평등가족부에 공유하고 성평등가족부는 해당 정보의 불법성을 확인해 방송통신심의위원회에 차단을 요청하는 등 후속 조치를 담당한다.

또한 양 기관은 불법촬영물 유통 등 피해로 이어질 가능성이 높은 핵심 키워드를 공동으로 도출하고 이를 기반으로 스팸문자 필터링과 차단을 강화할 계획이다. 불법성이 확인된 전화번호에 대해서는 이용정지 조치도 병행된다.

이와 함께 불법촬영물과 성매매 광고 근절을 위한 대국민 홍보 등 예방 활동에도 협력하기로 했다.

원민경 성평등가족부 장관은 "디지털성범죄물과 불법정보의 무한 복제와 무차별적 유포는 국민의 안전한 일상을 위협하고 평범한 국민들을 불법으로 유인하고 있어 이를 사전에 차단하기 위한 적극적인 대응이 필요하다"며 "앞으로 국민 모두가 안심하고 이용할 수 있는 디지털 환경 조성을 위해 양 기관이 적극 협력하고 법과 제도, 기술적 개선 방안을 끊임없이 고민하여 더 든든한 방패를 마련하겠다"고 밝혔다.

이상중 한국인터넷진흥원 원장은 "불법·유해정보에 대한 효과적인 대응을 위해서는 기관 간 정보 공유와 유기적인 협력이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 더 많은 협력을 통해 불법·유해정보의 유통을 차단해 국민 피해 예방에 최선을 다하겠다"고 말했다.

hyeng0@newspim.com