충북 60여 기관 참여 '창업도시 조성 추진단' 출범

AI 핵심 요약beta
- 충북도가 20일 창업도시 추진단을 출범했다.
- 청주시 등 60여개 기관이 창업역량을 결집했다.
- 유니콘 6개사 육성해 창업허브 도약을 노렸다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 지역 창업 역량을 결집해 대한민국 대표 창업도시로 도약하기 위한 본격적인 준비에 들어갔다.
충북도는 20일 청주시를 비롯해 앵커기업, 대학·연구기관, 투자사, 창업지원기관 등 60여개 기관이 참여하는 '충북 창업도시 조성 추진단'을 출범했다고 밝혔다.
추진단은 중소벤처기업부의 '창업도시 조성 프로젝트' 공모에 대응하고 지역의 창업지원 역량을 연계하는 역할을 한다.
도는 그동안 개별적으로 추진해온 창업지원 사업과 지역의 산업·기술·투자 역량을 연결해 창업기업 발굴부터 보육, 사업화·실증, 투자, 스케일업, 글로벌 진출까지 이어지는 전주기 지원체계를 구축할 계획이다.
이를 위해 기관별 역할을 분담하고 정기적인 협의를 통해 창업기업의 성장 단계별 지원체계를 마련한다.
지역 창업기업과 대·중견기업 간 오픈이노베이션을 확대하고 대학·연구기관의 기술사업화와 투자기관의 후속 투자도 연계할 예정이다.
창업기업의 입주·실증·정주를 지원하기 위한 창업 인프라를 확충하고 관련 기관과 기업 간 네트워크도 강화한다.
충북도는 특히 '기회가 넘치는 창업특별도 충북' 정책과 창업도시 조성사업을 연계해 창업기업이 지역에서 창업하고 성장할 수 있는 기반을 마련한다는 구상이다.
도는 지역 특화산업과 기존 창업정책을 공모사업에 적극 반영해 경쟁력을 높이고 창업도시 조성을 통해 지속 가능한 지역 창업생태계를 구축할 방침이다.
신용한 충북지사는 "60여개 기관이 참여하는 추진단을 중심으로 충북의 모든 창업 역량을 결집하겠다"며 "창업도시 공모 선정과 함께 2030년까지 유니콘기업 6개사를 육성해 대한민국을 대표하는 창업 허브로 도약하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com