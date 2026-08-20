레인보우로보틱스, 빅웨이브와 북미 진출 협약

AI 핵심 요약beta
- 레인보우로보틱스와 빅웨이브로보틱스가 20일 북미 진출 MOU를 체결했다.
- 양사는 RB-Y1 등 로봇과 솔링크를 결합한 통합 솔루션을 개발한다.
- 미국 전시회 공동 참가와 PoC·설치·유지보수까지 협력한다.
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미국 맞춤형 통합 솔루션 개발…공동 영업·개념검증 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 레인보우로보틱스와 빅웨이브로보틱스는 북미 로봇 시장 진출을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.
양사는 레인보우로보틱스의 로봇 하드웨어 기술과 빅웨이브로보틱스의 로봇 관제·제어 및 데이터 관리 소프트웨어를 결합해 미국 시장을 겨냥한 맞춤형 통합 로봇 솔루션을 개발한다. 협약의 핵심은 하드웨어와 소프트웨어를 하나로 묶은 일체형 패키지 공급이다.
레인보우로보틱스는 이동형 양팔로봇과 협동로봇, 자율주행로봇(AMR), 사족보행로봇 등 자체 제조·개발 중인 로봇 제품군과 관련 응용프로그램인터페이스(API)·프로토콜을 제공한다. 양사는 이 가운데 이동형 양팔로봇 'RB-Y1'의 북미 공급 확대에 우선순위를 두기로 했다.
빅웨이브로보틱스는 서로 다른 기종의 로봇과 설비를 통합 관제·제어하는 소프트웨어 플랫폼 '솔링크(SOLlink)'를 기반으로 자동화 시스템 최적화와 관제, 현장 운영을 맡는다. 여기에 로봇 데이터 수집·분석 솔루션 '데이터스튜디오(Data Studio)'를 연동해 고객사가 다른 플랫폼으로 이탈하기 어려운 운영 환경을 구축한다는 구상이다.
양사는 기술 교류를 바탕으로 미국 시장용 로봇 솔루션을 개발·상품화하고, 현지 주요 전시회에 공동 참가하며 잠재 고객 파이프라인을 공유한다. 미국 현지 고객을 대상으로 한 개념검증(PoC)부터 현장 설치, 원격 관제, 유지보수까지 사업 전 과정에서 협력할 예정이다.
양사는 그동안 축적한 휴머노이드 로봇 관련 학계·산업계 공급 실적과 운용 경험을 북미 시장 공략에 활용할 방침이다. 단순 로봇 공급에 그치지 않고 현지 환경에 맞춘 통합 솔루션을 제공하겠다는 것이 양사 설명이다. 레인보우로보틱스는 플랫폼 연동성 강화로 미국 내 로봇 제품군의 도입 장벽을 낮추고, 빅웨이브로보틱스는 솔링크와 데이터스튜디오의 해외 판로를 확대하는 효과를 기대한다고 밝혔다.
김민교 빅웨이브로보틱스 대표는 "레인보우로보틱스와 함께 성장세를 보이는 북미 로봇 자동화 시장에 진출하게 돼 뜻깊다"며 "솔링크의 통합 관제 기능과 데이터스튜디오를 통한 운용 경험을 바탕으로 북미 현지 고객에게 지속 가능한 로봇 운영 환경을 제공하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com