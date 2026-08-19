'농가소득↑·소비자 만족↑' 영덕 복숭아장터..."두마리 토끼 잡았다"

AI 핵심 요약beta
- 영덕군이 19일 2026 영덕 복숭아 장터를 성황리에 마무리했다.
- 장터는 24일부터 17일까지 두 곳서 복숭아 직거래로 운영했다.
- 28개 농가가 참여해 판로 확대와 소득 증대에 힘썼다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 영덕군이 지역 특산물인 '영덕 복숭아' 출하와 하기 휴가철에 맞춰 개장한 '2026 영덕 복숭아 장터'가 성황리에 마무리됐다.
고품질 산지 직거래로 '농가 소득'과 '소비자 만족' 등 두 마리의 토끼를 동시에 잡았다는 평가이다.
19일 영덕군에 따르면 군은 지역 대표 농특산물인 복숭아 판로 확대와 농가 소득 증대를 위해 지난달 24일부터 이달 17일까지 영덕 남산리 마을회관 앞과 영해휴게소 야외 판매장 두 곳에서 '2026 영덕 복숭아 장터'를 운영했다.
이번 복숭아 장터에는 지역 28곳의 복숭아 생산 농가가 참여해 산지 직거래 방식으로 품질 좋은 제철 복숭아를 합리적 가격으로 선보여 소비자들로부터 호평을 받았다.
특히 올해 복숭아는 강수량이 적고 일조량이 많아 당도가 높고 과육이 튼실해 지역 주민들은 물론 여름철 휴가를 맞아 지역을 찾은 관광객들의 입맛을 사로잡으며 높은 만족도를 끌어냈다.
조주홍 영덕 군수는 "올해 영덕 복숭아가 뛰어난 맛과 품질로 지역 주민은 물론 영덕을 찾은 피서객들에게 큰 즐거움을 선사해 뿌듯하다"며 "생산자와 소비자가 모두 상생하는 직거래 장터를 더욱 활성화해 영덕 복숭아의 우수성을 널리 알리고 농가의 안정적인 판로 확대와 소득 증대에 이바지할 수 있도록 온 힘을 다하겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com