차석호 함안군수 "민선9기 공약 이행 점검…실행계획 재정비"

AI 핵심 요약beta
- 함안군이 18일 민선9기 공약 2차 검토보고회를 열고 재정비했다.
- 유사·중복 공약을 조정해 실행계획과 재원 확보 방안을 점검했다.
- 군은 공약실천계획을 보완해 주민 의견을 수렴 뒤 최종 확정한다.
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부서별 역할 재정립 추진
[함안=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 함안군이 민선9기 공약 이행의 실효성을 높이기 위해 조정된 공약들을 다시 한 번 점검하며 실행계획을 재정비에 나섰다.
군은 18일부터 19일까지 이틀간 군청 3층 중회의실에서 '민선9기 공약사항 2차 검토보고회'를 열고 조정된 공약의 추진 방향과 세부 실행계획, 부서별 역할, 이행 가능성을 종합 점검했다고 밝혔다.
이번 보고회는 지난 7월 31일 군수 공약사항 검토보고회 결과를 반영해 유사·중복 공약을 통폐합·조정한 이후 후속 점검 차원에서 마련됐다. 군은 공약 간 일치도, 재정·행정 여건을 고려한 이행 가능성, 유사 사업의 통폐합 필요성 등을 기준으로 공약을 조정·정비했다.
보고회에서는 조정된 공약별 실행계획을 중심으로 주관 부서장이 직접 보고했다. 공약별 추진 방향, 단계별 추진 일정, 재원 확보 방안 등을 점검하며 계획의 현실성과 지속 가능성을 따졌다.
군은 공약사업이 형식적인 계획 수준에 머무르지 않고 군민이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 결과로 이어지도록 실행력 확보에 방점을 두고 있다. 각 부서는 이번 보고회에서 제기된 의견을 바탕으로 사업별 재정 여건과 추진 가능성을 다시 검토하고 실행력을 높일 수 있도록 계획을 보완해 나가기로 했다.
군은 이번 보고회 논의 내용을 반영해 공약실천계획을 수정·보완한 뒤 공약이행평가단을 운영해 다양한 주민 의견을 수렴할 예정이다.
이후 공약실천계획을 최종 확정해 공개하고 자체 점검과 공약이행평가단 평가를 병행해 공약 이행 상황을 정기적으로 관리한다는 방침이다.
차석호 군수는 '이번 공약 조정 작업이 유사·중복 공약을 정리하고 실현 가능한 과제를 중심으로 공약 체계를 재구성하기 위한 과정"이라고 강조하며 "남겨진 공약마다 이행을 전제로 꼼꼼히 점검하고 내실 있게 추진해 군민이 일상에서 변화를 느낄 수 있도록 하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com