여수·광양항, 재난 안전 '조기경보 시스템' 구축…10월 본격 가동

AI 핵심 요약beta
- 여수광양항만공사가 19일 조기경보 시스템을 도입했다.
- 항만 사고 징후를 조기에 감지해 선제 대응한다.
- 올해 4분기부터 14종 사고에 우선 적용한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 여수광양항만공사가 항만 사고 위험징후를 조기에 감지하고 관리자의 현장 대응을 강화하는 조기경보 시스템을 국내 항만 가운데 처음 도입한다.
여수광양항만공사는 재난과 안전사고 발생 전 단계부터 대응하는 '여수·광양항 조기경보 시스템'을 구축하고 올해 4분기부터 본격 운영한다고 19일 밝혔다.
조기경보 시스템은 위험징후 감지와 경보 발령, 사고예방대책회의, 선제 조치 순으로 운영되며 위험도가 높아지면 현장관리자와 관리자가 단계별로 현장 대응에 나선다.
공사는 지난달 항만도로 교통사고와 폭염에 따른 온열질환을 대상으로 시스템을 시범 운영했으며 이달 중 조기경보 발령 기준을 확정할 계획이다.
시스템은 ▲폭염과 한파 ▲풍수해 ▲화재 ▲도로교통사고 ▲항만시설 파손 ▲다중운집 인파사고 등 10개 분야 14종 사고에 우선 적용한 뒤 운영 결과에 따라 확대한다.
최관호 사장은 "항만 안전은 경쟁력의 출발점이자 종착점"이라며 "임직원과 현장이 함께하는 위기 대응체계를 정교화해 국민이 안심하고 이용할 수 있는 항만을 만들겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com